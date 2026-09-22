El Macho está de vuelta! Óscar Ramírez regresa a Alajuelense y deja claro el por qué de su regreso

Cuatro meses y medio después de su salida, Óscar "Macho" Ramírez fue presentado este martes como nuevo técnico de Alajuelense. El entrenador aseguró que regresa con ilusión, energía y deseos de aportar, mientras la dirigencia rojinegra le encomienda recuperar terreno en el Apertura 2026 y mantener la pelea internacional.

El “Macho” vuelve a ponerse al frente de la Liga

La historia entre Óscar Ramírez y Liga Deportiva Alajuelense tendrá un nuevo capítulo.

Este martes 22 de septiembre, el histórico entrenador rojinegro fue presentado oficialmente en el Centro de Alto Rendimiento como nuevo técnico del primer equipo, apenas cuatro meses y medio después de haber dejado el cargo.

En 3 puntos Cuatro meses y medio después de su salida, Óscar "Macho" Ramírez fue presentado este martes como nuevo técnico de Alajuelense. El “Macho” vuelve a ponerse al frente de la Liga El gerente deportivo también señaló que Ramírez tiene por delante terreno que recuperar en el campeonato nacional, aunque sostuvo que los objetivos de la institución permanecen intactos.

Ramírez firmó por lo que resta del Torneo Apertura 2026, con una opción de ampliación para el Clausura 2027. Su regreso se produce después de la salida del español Ismael Rescalvo y del interinato de Bryan Ruiz.

Y en su primera conferencia, el mensaje fue directo: vuelve con ganas.

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El “Macho” explicó que la llamada del gerente deportivo Carlos Vela fue determinante para comenzar a analizar la posibilidad de regresar.

“Me siento contento y me siento con ganas”, expresó Ramírez durante la conferencia.

El técnico agregó: “Vengo con ganas y deseos de poder aportar”.

Según relató, antes de tomar la decisión conversó con su esposa, sus hijos y sus padres. Incluso recibió mensajes de algunos futbolistas, pero prefirió no responder inmediatamente porque quería tomarse el tiempo necesario para decidir.

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Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la manera en que Ramírez habló de sus futbolistas.

El entrenador explicó que procura conocer lo que vive cada jugador dentro y fuera de la cancha, incluyendo su entorno familiar.

“Los veo como hijos. Ellos lo enamoran a uno”, manifestó el técnico.

También explicó que intenta meterse en la cabeza de los jugadores y comprender las situaciones personales que atraviesan, una característica que considera parte importante de su manera de trabajar.

Ramírez también tuvo palabras positivas para Bryan Ruiz, quien tomó las riendas del equipo durante el interinato y consiguió resultados importantes frente a Marathón de Honduras y San Carlos.

“Me encantó lo de Bryan. Dios quiera que supere la situación familiar y esté de nuevo acá”, señaló el nuevo técnico rojinegro.

Para Ramírez, el trabajo realizado durante esos partidos dejó señales positivas antes de asumir nuevamente el equipo.

Giancarlo González y el liderazgo que pidió

Otro de los temas abordados fue la llegada de Giancarlo “Pipo” González.

Ramírez reconoció que la incorporación del defensor había sido una sugerencia suya desde el inicio del proyecto.

“Era importante tener un líder con conocimiento de juego”, explicó el entrenador.

El “Macho” considera que contar con futbolistas de experiencia y liderazgo puede ser importante dentro de un vestuario que ahora deberá afrontar la segunda parte del Apertura.

Carlos Vela: “La primera llamada que hice fue a Óscar”

Durante la presentación, el gerente deportivo Carlos Vela también explicó cómo se produjo el regreso.

Vela aseguró que, tras la salida de Ismael Rescalvo, su primera llamada fue precisamente a Ramírez para conocer cómo se encontraba y saber si estaba dispuesto a regresar.

“Ante la salida de Ismael, la primera llamada que hice fue a Óscar”, afirmó Vela.

El gerente deportivo también señaló que Ramírez tiene por delante terreno que recuperar en el campeonato nacional, aunque sostuvo que los objetivos de la institución permanecen intactos.