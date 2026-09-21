El Apertura entra en pausa: tres semanas que pueden cambiar el rumbo del campeonato

El Torneo de Apertura 2026 cerró su primera vuelta y ahora tendrá un receso de casi tres semanas por los compromisos de la Selección Nacional. Los equipos tendrán este periodo para recuperar jugadores, corregir errores y preparar la segunda parte de la fase regular.

El fútbol nacional baja el ritmo, pero los clubes tendrán trabajo por delante. El Apertura 2026 cerró su primera vuelta con Saprissa en el liderato, con 21 puntos, seguido por Cartaginés con 18, Sporting con 17 y San Carlos con 15, equipos que actualmente ocupan los cuatro puestos de clasificación.

En 3 puntos El Torneo de Apertura 2026 cerró su primera vuelta y ahora tendrá un receso de casi tres semanas por los compromisos de la Selección Nacional. El fútbol nacional baja el ritmo, pero los clubes tendrán trabajo por delante. El campeonato regresará el 9 de octubre, cuando Sporting reciba a Cartaginés.

La pausa se extenderá por casi tres semanas y está relacionada con la nueva ventana internacional, en la que Costa Rica disputará cuatro partidos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Tricolor enfrentará a Curazao el 24 de setiembre, a Haití el 27, a Nicaragua el 1.º de octubre y nuevamente a Haití el 4 de octubre. Además, 24 de los 30 jugadores convocados por Fernando Batista pertenecen a clubes del fútbol nacional, por lo que el calendario internacional tendrá un impacto directo en varios equipos.

Para los clubes, el receso también representa una oportunidad para trabajar aspectos que quedaron pendientes durante las primeras nueve jornadas. Alajuelense llega a la pausa después de golear 5-0 a Inter San Carlos y quedar con 14 puntos, mientras que Herediano afronta el descanso en el noveno lugar, con siete unidades. La diferencia entre ambos escenarios muestra que la pausa puede tener objetivos muy distintos según el momento de cada equipo.

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Otro aspecto que puede marcar la diferencia será la recuperación de jugadores y el trabajo táctico. Con varias semanas sin partidos del campeonato, los cuerpos técnicos tendrán más tiempo para preparar ajustes y llegar de otra manera a la segunda vuelta. También será un periodo importante para los clubes que vienen disputando competencias internacionales y que han tenido un calendario más cargado.

El campeonato regresará el 9 de octubre, cuando Sporting reciba a Cartaginés. Un día después, Inter San Carlos enfrentará a Pérez Zeledón, Alajuelense visitará a Puntarenas y Herediano recibirá a San Carlos. La jornada se cerrará el 11 de octubre con el duelo entre Escorpiones y Saprissa.