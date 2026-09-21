¡Desde 11 metros! Lanzan perezoso al suelo durante “rescate” y video provoca indignación

El animal sobrevivió y se encuentra en buenas condiciones. La cooperativa reconoció que el procedimiento establecido para atender fauna silvestre no fue aplicado de manera adecuada y anunció seguimiento al caso.

Un procedimiento para rescatar a un perezoso de un poste del tendido eléctrico terminó bajo cuestionamientos luego de que un trabajador de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) lanzara al animal desde una altura aproximada de 11 metros.

En 3 puntos El animal sobrevivió y se encuentra en buenas condiciones. Un procedimiento para rescatar a un perezoso de un poste del tendido eléctrico terminó bajo cuestionamientos luego de que un trabajador de la Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (Coopelesca) lanzara al animal desde una… El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de que los rescates de animales ubicados en infraestructura eléctrica sean realizados bajo procedimientos que protejan tanto al personal encargado de la intervención como a la fauna…

El momento quedó registrado en un video que comenzó a circular en redes sociales y generó reacciones por la forma en que fue manipulado el animal durante el operativo.

De acuerdo con información divulgada por La Nación y la posición brindada posteriormente por Coopelesca, el perezoso sobrevivió a la caída y se encuentra en buenas condiciones.

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La propia cooperativa reconoció que lo ocurrido no correspondió con los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

“En el caso recientemente difundido, reconocemos que el procedimiento establecido no fue aplicado de manera adecuada, situación que lamentamos y que será atendida conforme a los mecanismos correspondientes”, indicó la entidad.

Coopelesca explicó que existen protocolos específicos para minimizar los riesgos cuando sus trabajadores deben intervenir ante la presencia de fauna silvestre en postes, líneas eléctricas u otras estructuras de considerable altura.

La institución recordó además que los animales silvestres pueden reaccionar de manera instintiva ante situaciones que perciban como una amenaza, especialmente cuando se encuentran a varios metros sobre el suelo.

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La cooperativa aseguró que mantiene una política ambiental y que su personal recibe capacitación para atender este tipo de situaciones.

Tras lo sucedido, la empresa anunció que reforzará la educación y capacitación de sus funcionarios en los procedimientos relacionados con fauna silvestre.

Además, indicó que dará seguimiento al caso mediante sus áreas de gestión social y ambiental para determinar las acciones correspondientes.

El episodio volvió a poner sobre la mesa la importancia de que los rescates de animales ubicados en infraestructura eléctrica sean realizados bajo procedimientos que protejan tanto al personal encargado de la intervención como a la fauna involucrada.