De jugar descalzo en Puntarenas a ser llamado por Batista: Yerlan Sosa recibe el gran llamado de La Sele

Con apenas 18 años, el lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense , Yerlan " Checo " Sosa , recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor de Costa Rica. Fernando Batista lo incluyó entre los 30 futbolistas llamados para afrontar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf.

El fútbol costarricense tiene una nueva historia que comienza a escribirse con letras grandes.

Yerlan Sosa, con apenas 18 años, recibió el llamado de Fernando Batista a la Selección Mayor de Costa Rica, una convocatoria que representa uno de los pasos más importantes en la corta carrera del joven lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense.

El técnico argentino incluyó a Sosa en la lista oficial de 30 futbolistas para afrontar la fase de grupos de la Liga de Naciones de Concacaf. La Tricolor comenzará esta etapa enfrentando a Curazao, para posteriormente medirse con Haití y Nicaragua.

En 3 puntos Con apenas 18 años, el lateral derecho de Liga Deportiva Alajuelense , Yerlan " Checo " Sosa , recibió su primera convocatoria a la Selección Mayor de Costa Rica. El fútbol costarricense tiene una nueva historia que comienza a escribirse con letras grandes. Para un jugador que hace apenas unas semanas daba sus primeros pasos en la Primera División, la puerta de La Sele acaba de abrirse mucho antes de lo que muchos podían imaginar.

De las mejengas de barrio al sueño de La Sele

La historia de Sosa tiene un ingrediente especial.

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El futbolista es oriundo de Fray Casiano de Puntarenas y desde niño encontró en las tradicionales mejengas de barrio el escenario donde comenzó a desarrollar su pasión por el fútbol.

La propia Federación Costarricense de Fútbol ha contado cómo aquellas tardes jugando “a pata pelada” ayudaron a formar el carácter del joven futbolista.

Hoy, ese mismo muchacho que creció jugando en las calles de Puntarenas está ante la posibilidad de vestir por primera vez la camiseta de la Selección Mayor.

Sosa tiene ocho años de pertenecer a las divisiones menores de Alajuelense y su crecimiento durante los últimos meses ha sido acelerado.

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Antes de recibir este llamado, ya había sido protagonista con las selecciones juveniles de Costa Rica. Fue parte del equipo Sub-17 que consiguió la clasificación al Mundial de Catar 2025 y posteriormente integró la Selección Sub-20 que obtuvo el boleto para el Mundial de la categoría de 2027.

Y el salto al primer equipo rojinegro también llegó este año.

El lateral debutó con Alajuelense en agosto, con solamente 18 años, mostrando desde sus primeros minutos la personalidad que ha llamado la atención dentro del fútbol nacional.

La convocatoria de Sosa representa también una apuesta de Batista por el talento joven.

La FCRF informó que de los 30 jugadores llamados para esta fase de la Liga de Naciones, 13 tienen 23 años o menos, mientras que el promedio de edad de la convocatoria es de 24,4 años.

Dentro de ese grupo, Sosa y el saprissista Mathias Elizondo, ambos de 18 años, aparecen como los futbolistas más jóvenes que reciben esta oportunidad con la Mayor.

Ahora comienza otro desafío para “Checo”.

El llamado ya está sobre la mesa. El siguiente paso será ganarse un lugar entre los 23 futbolistas que Batista podrá utilizar en cada encuentro y esperar la oportunidad de saltar al terreno de juego con la camiseta de Costa Rica.

Para un jugador que hace apenas unas semanas daba sus primeros pasos en la Primera División, la puerta de La Sele acaba de abrirse mucho antes de lo que muchos podían imaginar.