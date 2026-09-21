Costa Rica queda en el centro de megagolpe internacional: 375 detenidos y casi 28 toneladas de droga decomisadas

El país aparece entre las naciones con los resultados más significativos de la Operación ATLAS NEXUS, una ofensiva internacional contra redes criminales que dejó cientos de capturas, decomisos millonarios y golpes a estructuras vinculadas con narcotráfico, armas y otros delitos.

Costa Rica quedó entre los países con mayor peso dentro de una gigantesca operación internacional contra el crimen organizado que permitió desarticular decenas de redes criminales y detener a más de 490 personas en diferentes regiones del mundo.

Se trata de la Operación ATLAS NEXUS, considerada la mayor acción conjunta desarrollada hasta ahora entre Europa, América Latina y el Caribe contra estructuras criminales transnacionales. En total participaron autoridades de 35 países.

Dentro de ese operativo, Costa Rica aparece señalada entre las naciones que reportaron los resultados más significativos, junto con países como Australia, Francia, Grecia, Irlanda, Montenegro, Paraguay, Portugal, Surinam y Suecia.

En 3 puntos El país aparece entre las naciones con los resultados más significativos de la Operación ATLAS NEXUS, una ofensiva internacional contra redes criminales que dejó cientos de capturas. Costa Rica quedó entre los países con mayor peso dentro de una gigantesca operación internacional contra el crimen organizado que permitió desarticular decenas de redes criminales y detener a más de 490 personas en diferentes regiones del… Los resultados colocan a Costa Rica como uno de los escenarios centrales de una ofensiva internacional que buscó no solamente interceptar cargamentos, sino golpear directamente las estructuras, bienes.

Golpe de enormes dimensiones en Costa Rica

El comunicado internacional dedica un apartado específico denominado “Foco en Costa Rica”, en el que detalla la magnitud de las acciones ejecutadas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Según el informe, las autoridades costarricenses incautaron más de 27,8 toneladas de drogas, entre ellas 24,5 toneladas de cocaína y 3,2 toneladas de cannabis.

Además, fueron decomisadas 181 armas de fuego y se detuvo a 375 personas.

Las operaciones también permitieron rescatar y brindar asistencia a 14 víctimas. Entre los bienes incautados figuran 169 propiedades, 800 cabezas de ganado y 464 piezas de joyería.

Una de las mayores operaciones en la historia judicial del país

Publicidad

ATLAS NEXUS coincidió además con lo que el propio comunicado describe como una de las mayores acciones policiales de la historia judicial de Costa Rica.

La investigación, dirigida por el OIJ, tenía como objetivo una organización transnacional dedicada presuntamente al tráfico de cocaína desde Colombia, utilizando la costa Caribe sur costarricense como parte de la ruta hacia Europa.

Las pesquisas revelaron una estructura que habría logrado extender sus vínculos hacia diferentes niveles de la sociedad costarricense, incluidos sectores empresariales y policiales.

El documento señala incluso que entre los presuntos colaboradores figuraba un antiguo alto cargo relacionado con los ámbitos de justicia y seguridad, quien habría actuado como representante legal de la organización investigada.

Capturaron a uno de los fugitivos más buscados

Otro de los resultados destacados fue la detención de uno de los fugitivos más buscados de Costa Rica.

Según el informe, el sospechoso llevaba aproximadamente una década en libertad y tenía múltiples órdenes de captura tanto en territorio costarricense como por parte de la Agencia Antidroga de Estados Unidos (DEA).

También fueron detenidas seis personas sometidas a procedimientos de extradición y se realizaron seis traslados de detenidos requeridos por otros países.

ATLAS NEXUS estuvo dirigida por la Policía Federal de Bélgica y fue coordinada por diferentes organismos internacionales, entre ellos EMPACT, FRONTEX y CARICOM IMPACS, con apoyo del programa EL PACCTO 2.0 de la Unión Europea.

La ofensiva se concentró principalmente en cinco mercados criminales: tráfico de drogas, trata de personas, fraude documental, tráfico de armas de fuego y delitos medioambientales.

A escala internacional, las autoridades reportaron más de 156,9 toneladas de drogas incautadas, 201 armas de fuego, miles de municiones y explosivos, dinero, oro, propiedades, joyas y documentos falsificados.

Más de 8.680 agentes policiales y autoridades judiciales participaron en las diferentes acciones nacionales de la operación.

Los resultados colocan a Costa Rica como uno de los escenarios centrales de una ofensiva internacional que buscó no solamente interceptar cargamentos, sino golpear directamente las estructuras, bienes, contactos y redes que sostienen al crimen organizado transnacional.