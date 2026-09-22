Conocido influencer tico sorprende con su increíble cambio físico: 84 kilos menos en nueve meses

El querido influencer quepeño dejó boquiabiertos a sus seguidores con una reciente publicación que demuestra que la disciplina todo lo puede.

El creador de contenido costarricense Róger Chacón, conocido popularmente en redes sociales como El Rocha, ha vuelto a encender las plataformas digitales en Costa Rica. El oriundo de Villa Nueva de Quepos sorprendió a su comunidad con una impresionante actualización sobre su salud. Compartió dos fotografías que evidencian una de las transformaciones físicas más radicales y comentadas del entretenimiento nacional en los últimos años.

En 3 puntos El querido influencer quepeño dejó boquiabiertos a sus seguidores con una reciente publicación que demuestra que la disciplina todo lo puede. El creador de contenido costarricense Róger Chacón, conocido popularmente en redes sociales como El Rocha, ha vuelto a encender las plataformas digitales en Costa Rica. A pesar de haber enfrentado críticas destructivas en diversas etapas de su proceso, el influencer ha demostrado con resultados que el enfoque y la constancia vencen cualquier comentario negativo.

Acompañado de un emotivo mensaje de fe y perseverancia, el influencer celebró un nuevo hito en su báscula. "84 kilos menos gracias a Dios 🙏🙌🏻❤️ Cambio físico en proceso 💪🏻💪🏻", escribió en sus perfiles oficiales. Desató de inmediato una ola masiva de comentarios, felicitaciones y muestras de admiración por parte de sus seguidores y de figuras de la farándula tica.

Una transformación que inspira a todo un país

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El camino de El Rocha comenzó a finales del año pasado, cuando tomó la firme decisión de transformar su vida por completo partiendo de un peso inicial de 195 kilos. Tras someterse a un procedimiento de bypass gástrico, el creador de contenido no se confió del procedimiento médico. Por el contrario, abrazó un compromiso estricto con el gimnasio, la buena alimentación y la salud mental.

Este esfuerzo constante le ha permitido perder más de 80 kilos en un tiempo récord de aproximadamente 9 meses. Esto no solo representa un cambio estético innegable, sino una ganancia invaluable en su calidad de vida y salud integral.

Más allá de los números en la báscula, el verdadero impacto de El Rocha radica en el giro de timón que le dio a su marca digital. El quepeño dejó atrás el humor pesado y las pautas comerciales de comida rápida para convertirse en un referente de motivación y superación personal.

A pesar de haber enfrentado críticas destructivas en diversas etapas de su proceso, el influencer ha demostrado con resultados que el enfoque y la constancia vencen cualquier comentario negativo. Hoy, su comunidad no solo se ríe con sus ocurrencias, sino que encuentra en su perfil el impulso diario para cambiar sus propios hábitos. Su evolución demuestra que el proceso sigue en marcha y que la meta final está cada vez más cerca.