Colombia quiere cambiar las reglas de las visas con Costa Rica y Laura Fernández analizará la idea

Abelardo de la Espriella solicitó estudiar condiciones migratorias recíprocas entre ambos países. Fernández se comprometió a analizar la propuesta siguiendo los procedimientos internos.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aprovechó su encuentro con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para plantear un cambio en las condiciones de visado entre ambos países.

Durante la declaración conjunta posterior a la reunión bilateral, el mandatario colombiano solicitó estudiar la posibilidad de avanzar hacia una reciprocidad migratoria en materia de visas.

En 3 puntos Abelardo de la Espriella solicitó estudiar condiciones migratorias recíprocas entre ambos países. El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, aprovechó su encuentro con la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, para plantear un cambio en las condiciones de visado entre ambos países. Ahora corresponderá a Costa Rica analizar la solicitud de reciprocidad planteada por Colombia y determinar, mediante sus procedimientos internos, si avanza o no hacia un cambio en las condiciones de visado entre ambos países.

“Le solicité a la señora presidente estudiar la posibilidad de avanzar hacia condiciones de reciprocidad migratoria en materia de visado”, afirmó De la Espriella.

El planteamiento parte de la situación actual señalada durante la declaración: Colombia no exige visa a los ciudadanos costarricenses, mientras que Costa Rica sí mantiene este requisito para los ciudadanos colombianos.

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La propuesta, por ahora, no implica un cambio inmediato en los requisitos migratorios de Costa Rica. Fernández se comprometió a revisar el planteamiento de acuerdo con los procedimientos correspondientes.

El presidente colombiano insistió en el tema durante su intervención y vinculó la movilidad entre ambos países con la relación bilateral que ambos gobiernos buscan fortalecer.

La mandataria costarricense, por su parte, señaló que el asunto será revisado dentro de los mecanismos internos del país.

El tema migratorio fue uno de los puntos abordados durante una reunión que también estuvo marcada por la cooperación en seguridad, la lucha contra el narcotráfico y el fortalecimiento de las capacidades marítimas de Costa Rica.

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La propuesta de De la Espriella se suma además a otros objetivos planteados para la relación bilateral, entre ellos aumentar el comercio, fomentar la inversión y generar nuevas oportunidades empresariales.

Durante su declaración, el presidente colombiano también se refirió a la necesidad de mantener una coordinación estrecha entre ambos gobiernos.

“Costa Rica puede contar con Colombia hoy y siempre”, afirmó De la Espriella al finalizar su intervención.

Ahora corresponderá a Costa Rica analizar la solicitud de reciprocidad planteada por Colombia y determinar, mediante sus procedimientos internos, si avanza o no hacia un cambio en las condiciones de visado entre ambos países.