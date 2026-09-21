Cartago llora a una de sus estudiantes: emotiva despedida tras trágica muerte de menor de 12 años

El Colegio San Luis Gonzaga y el Instituto Santo Tomás expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de la adolescente, quien era estudiante y además integraba el equipo femenino de fútbol de la institución cartaginesa.

La comunidad educativa de Cartago vive horas de profundo dolor por el fallecimiento de una estudiante de 12 años del Colegio San Luis Gonzaga, cuya partida ha provocado múltiples muestras de cariño y solidaridad.

Un día después de conocerse la tragedia, el centro educativo cartaginés publicó un sentido mensaje para despedir a Keyshell Zeledón Valderramos, quien además formaba parte de la división femenina de fútbol de la institución.

En 3 puntos El Colegio San Luis Gonzaga y el Instituto Santo Tomás expresaron su profundo pesar por el fallecimiento de la adolescente, quien era estudiante y además integraba el equipo femenino de fútbol de la institución cartaginesa. La comunidad educativa de Cartago vive horas de profundo dolor por el fallecimiento de una estudiante de 12 años del Colegio San Luis Gonzaga, cuya partida ha provocado múltiples muestras de cariño y solidaridad. Su muerte deja ahora una profunda huella en dos comunidades educativas y, particularmente, en el Colegio San Luis Gonzaga.

“Gran dolor y consternación nos embarga este domingo, la tragedia tocó la puerta de una de nuestras familias”, expresó el Colegio San Luis Gonzaga en la nota de duelo difundida mediante sus redes sociales.

El centro educativo pidió también acompañar a la familia de la menor mediante la oración y expresó su solidaridad ante una pérdida que golpea de manera directa a estudiantes, profesores y personas cercanas a la institución.

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La despedida no quedó únicamente en el San Luis Gonzaga.

El Instituto Santo Tomás, donde la adolescente estudiaba inglés, también se sumó a las muestras de pesar y recordó el impacto que tuvo la joven entre quienes compartieron con ella.

“Su partida, producto de una lamentable tragedia, deja un enorme vacío en nuestra comunidad educativa y, especialmente, en quienes tuvimos la oportunidad de conocerla y compartir con ella”, manifestó el instituto.

“Siempre permanecerá en nuestros corazones”, agregó la institución en su mensaje.

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La adolescente falleció este domingo mientras se encontraba de paseo con su familia en un centro turístico de Aserrí, San José.

De acuerdo con la información preliminar de las autoridades, la menor aparentemente entró en contacto con un cable eléctrico mientras caminaba por una propiedad privada. La descarga le provocó un paro cardiorrespiratorio.

El Organismo de Investigación Judicial mantiene abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el accidente.

Su muerte deja ahora una profunda huella en dos comunidades educativas y, particularmente, en el Colegio San Luis Gonzaga, donde compañeros y docentes despiden a una estudiante que también defendía los colores de la institución desde la cancha.