Área Metropolitana produce 350 mil toneladas de residuos al año:

Un estudio de factibilidad analiza alternativas como producir biogás y compost, recuperar materiales y aprovechar energéticamente los residuos que no pueden reciclarse.

El Área Metropolitana de San José genera aproximadamente 350 mil toneladas de residuos domésticos cada año, producto de la actividad de cerca de dos millones de habitantes distribuidos en 25 municipios.

Ante este escenario, el Ministerio de Salud presentó este lunes los resultados de un Estudio de Factibilidad para la Gestión de Residuos Domésticos en el Área Metropolitana de San José, elaborado mediante cooperación internacional con el Gobierno de Francia.

El análisis busca determinar cuáles alternativas podrían aplicarse para mejorar el tratamiento y aprovechamiento de los residuos, bajo el principio de jerarquización de la gestión integral establecido en la legislación nacional.

En 3 puntos Un estudio de factibilidad analiza alternativas como producir biogás y compost, recuperar materiales y aprovechar energéticamente los residuos que no pueden reciclarse. El Área Metropolitana de San José genera aproximadamente 350 mil toneladas de residuos domésticos cada año, producto de la actividad de cerca de dos millones de habitantes distribuidos en 25 municipios. El Ministerio de Salud señaló que continuará trabajando con instituciones nacionales, municipalidades y socios internacionales para avanzar en alternativas de gestión de residuos que.

El ministro de Salud, Alexander Sánchez Cabo, destacó la importancia del estudio para una de las zonas con mayor generación de residuos del país.

“Los resultados son de especial importancia para el Área Metropolitana, donde cerca de dos millones de habitantes, distribuidos en 25 municipios, generan aproximadamente 350 mil toneladas de residuos al año”, afirmó Sánchez.

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Entre las opciones analizadas se encuentra la posibilidad de transformar residuos orgánicos en biogás y compost, lo que permitiría aprovechar materiales que actualmente forman parte del flujo de residuos domésticos.

El estudio también contempla la recuperación de materiales aprovechables y la valorización energética de aquellos residuos que no puedan ser reciclados.

Estas alternativas son evaluadas dentro de un modelo que busca avanzar hacia una gestión basada en la economía circular, además de reducir impactos ambientales y contribuir a los compromisos nacionales relacionados con el cambio climático.

Estudian costos, ubicaciones y tecnologías

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El estudio no se limita a determinar qué hacer con los residuos. También analiza diferentes tecnologías, posibles ubicaciones, impactos ambientales y sociales, costos y mecanismos de financiamiento.

Otro de los aspectos incluidos es la gobernanza del proyecto y la posibilidad de establecer esquemas de asociatividad entre los gobiernos locales involucrados.

Estos elementos servirán para definir una eventual hoja de ruta y preparar un expediente de licitación que permita avanzar hacia una posible etapa de construcción y operación.

El proyecto se desarrolla mediante la cooperación entre el Ministerio de Salud de Costa Rica, el Gobierno de Francia, la Dirección General del Tesoro Francés y el Ministerio de Economía, Hacienda y Soberanía Industrial de Francia.

La iniciativa cuenta además con una subvención del Gobierno francés por medio del Fondo de Estudios y Ayuda al Sector Privado (FASEP).

El Ministerio de Salud señaló que continuará trabajando con instituciones nacionales, municipalidades y socios internacionales para avanzar en alternativas de gestión de residuos que, según la institución, permitan atender las necesidades de la población y reducir los impactos sobre la salud pública y el ambiente.