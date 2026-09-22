AM Explica: ¿Qué es el derecho al olvido oncológico y cómo podría beneficiar a quienes superaron el cáncer?

El proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa busca que las personas en remisión completa no tengan que cargar indefinidamente con un diagnóstico de cáncer al solicitar determinados productos financieros, seguros o servicios. El texto, sin embargo, llega a su votación con varios puntos en discusión.

AM Explica | Haber superado un cáncer podría dejar de convertirse en un obstáculo años después cuando una persona intenta solicitar un crédito, contratar un seguro o realizar otros trámites financieros en Costa Rica.

Ese es el objetivo del proyecto de Ley del Derecho al Olvido Oncológico, expediente 24.541, que este martes 22 de setiembre tiene previsto regresar a votación en primer debate en la Asamblea Legislativa con un texto sustitutivo.

Pero ¿qué significa realmente el “olvido oncológico” y qué cambiaría para una persona que tuvo cáncer?

En 3 puntos El proyecto que se discute en la Asamblea Legislativa busca que las personas en remisión completa no tengan que cargar indefinidamente con un diagnóstico de cáncer al solicitar determinados productos financieros, seguros o servicios. AM Explica | Haber superado un cáncer podría dejar de convertirse en un obstáculo años después cuando una persona intenta solicitar un crédito, contratar un seguro o realizar otros trámites financieros en Costa Rica. Por ahora, el expediente 24.541 continúa siendo un proyecto de ley: todavía no es una norma vigente y los bancos y aseguradoras no están obligados a aplicar estas nuevas reglas hasta que el proceso legislativo concluya y la eventual ley…

Uno de los puntos más importantes es que el concepto puede generar confusión.

El derecho al olvido oncológico no significa que el diagnóstico desaparezca del expediente clínico de una persona ni que los médicos deban borrar información de su historial de salud.

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Lo que busca es limitar el uso de ese antecedente una vez que la persona cumple determinadas condiciones, principalmente para evitar que el hecho de haber padecido cáncer años atrás se convierta automáticamente en un obstáculo para contratar determinados servicios.

Los propios análisis técnicos legislativos recuerdan que la información médica constituye un dato sensible y que los expedientes clínicos mantienen su carácter confidencial.

En términos sencillos, una persona que haya superado un cáncer y cumpla las condiciones establecidas por la ley podría dejar de estar obligada a informar ese antecedente en determinadas contrataciones.

Versiones anteriores del proyecto contemplaban expresamente productos financieros, créditos, prestaciones de salud, seguros de vida y contrataciones laborales. También establecían que, cumplido el plazo correspondiente sin recurrencia del cáncer, las aseguradoras no podrían utilizar el antecedente oncológico para decidir sobre ciertas contrataciones.

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El objetivo planteado desde que se presentó el expediente en 2024 es reducir situaciones de discriminación que puedan enfrentar las personas después de superar una enfermedad oncológica al reincorporarse plenamente a su vida económica y social.

¿Quién se consideraría en remisión completa?

El nuevo texto incorpora además un requisito relevante: la condición de remisión completa deberá estar respaldada mediante una certificación médica.

La propuesta establece que debe haberse terminado el tratamiento correspondiente, no existir episodios de recurrencia y existir documentación emitida por el profesional en oncología tratante o por el respectivo comité oncológico. La exigencia de una certificación ya aparece en los documentos técnicos estudiados durante la tramitación del expediente.

Es precisamente este requisito uno de los que ha generado cuestionamientos.

Carmen Monge, sobreviviente de cáncer que participó en el desarrollo de una versión anterior del proyecto, cuestionó que no quede suficientemente delimitado cuándo podría exigirse esa certificación y sostuvo que podría representar un trámite y costo adicional para los pacientes.

Este es uno de los puntos que mantienen abierta la discusión.

Según la versión del texto que se pretende votar este martes, el derecho al olvido en materia de seguros de vida quedaría relacionado con aquellos casos en que la póliza sea necesaria para tramitar un crédito de vivienda, de acuerdo con lo explicado por la diputada Janice Sandí.

Sandí considera que esa limitación genera un problema constitucional, pues una persona que ya superó el cáncer podría continuar encontrando restricciones para adquirir una póliza de vida fuera de ese supuesto.

La legisladora anunció que, aunque Liberación Nacional respaldaría el proyecto en primer debate, posteriormente promovería una consulta ante la Sala Constitucional antes de una eventual votación definitiva.

El proyecto ha cambiado durante su trámite

La discusión también debe entenderse dentro de un proceso legislativo que lleva varios cambios.

Una versión anterior había avanzado en la Asamblea Legislativa. De hecho, registros legislativos muestran que en abril de 2026 una versión del expediente recibió 45 votos a favor y ninguno en contra en primer debate. Posteriormente el trámite volvió atrás para introducir modificaciones.

El texto que se discute ahora, por tanto, no debe confundirse con las versiones anteriores del proyecto.

¿Qué significa para una persona que tuvo cáncer?

Si finalmente la iniciativa se convierte en ley, el cambio central sería que haber padecido cáncer no necesariamente tendría que acompañar a una persona durante toda su vida al momento de gestionar determinados productos bancarios o seguros.

Sin embargo, todavía falta conocer cuál será exactamente el texto que supere el trámite legislativo y, eventualmente, el resultado de una consulta constitucional.

Por ahora, el expediente 24.541 continúa siendo un proyecto de ley: todavía no es una norma vigente y los bancos y aseguradoras no están obligados a aplicar estas nuevas reglas hasta que el proceso legislativo concluya y la eventual ley entre en vigencia.