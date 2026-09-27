Alajuelense aprovecha el parón para reordenar la casa !

La Liga Deportiva Alajuelense comenzó una nueva etapa con Óscar " Macho " Ramírez al frente. El parón por los compromisos de la Selección de Costa Rica le permite al técnico rojinegro disponer de tiempo para conocer al plantel, ajustar detalles y preparar el camino de cara a la segunda vuelta del Apertura 2026.

La pausa del Campeonato Nacional por la actividad de la Selección de Costa Rica llegó en un momento particular para Liga Deportiva Alajuelense: el club acaba de iniciar una nueva etapa con Óscar “Macho” Ramírez en el banquillo.

Ramírez asumió oficialmente el equipo el 21 de septiembre y comenzó los entrenamientos con su nuevo cuerpo técnico dos días después, en el Centro de Alto Rendimiento de Turrúcares.

El nuevo entrenador tendrá varios días para trabajar antes del regreso de la Liga al campeonato, programado para el 10 de octubre frente a Puntarenas FC.

En 3 puntos La Liga Deportiva Alajuelense comenzó una nueva etapa con Óscar " Macho " Ramírez al frente. La pausa del Campeonato Nacional por la actividad de la Selección de Costa Rica llegó en un momento particular para Liga Deportiva Alajuelense: el club acaba de iniciar una nueva etapa con Óscar “Macho” Ramírez en el banquillo. El nuevo Alajuelense de Óscar Ramírez apenas comienza a tomar forma.

El propio Ramírez explicó que su intención durante este período pasa por acercarse al futbolista, conocer qué piensa y siente el grupo y trabajar principalmente sobre detalles.

“Creo que aquí la inteligencia mía es motivar, maximizar más cosas, hablar con los muchachos, hacerles ver lo bueno y corregir poquito”, manifestó el técnico durante su presentación.

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La Liga llega a esta pausa después de disputar nueve partidos del Apertura, con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y tres derrotas. Además, los manudos tienen pendiente la semifinal de la Copa Centroamericana frente al Motagua de Honduras.

Por eso, el parón representa una oportunidad para que el cuerpo técnico trabaje aspectos tácticos, físicos y de funcionamiento colectivo antes de entrar en una segunda vuelta que será determinante para las aspiraciones rojinegras.

Un cuerpo técnico conocido por el liguismo

Ramírez no llegó solo. Su equipo de trabajo quedó integrado por Wardy Alfaro y Javier Delgado como asistentes técnicos; Andrés Ramírez y Rodrigo Bustamante como videoanalistas; Yasser Gómez y Juan Carlos Barrantes como preparadores físicos, y Diego Cejas como entrenador de porteros.

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La estructura busca darle continuidad a una metodología que el entrenador conoce y, al mismo tiempo, introducir los ajustes que considere necesarios para este nuevo ciclo.

El club estableció como objetivos fortalecer el rendimiento del plantel, luchar por el campeonato nacional y buscar la revalidación del título centroamericano.

El trabajo durante esta pausa no se realiza con el plantel completo. Varios jugadores fueron llamados por Fernando Batista a la Selección de Costa Rica para los compromisos de la Liga de Naciones.

Entre los convocados aparecen futbolistas rojinegros como Bayron Mora, John Paul Ruiz, Yeison Molina, Yerlan Sosa y Kenyel Michel, según los reportes sobre las primeras prácticas de Ramírez.

Aun así, el técnico tiene suficiente margen para comenzar a establecer sus conceptos y evaluar las piezas con las que contará cuando se reanude la competencia.

Una segunda vuelta que puede cambiar el panorama

Alajuelense necesita convertir este período de pausa en una etapa de ajustes. La llegada del Macho Ramírez abre un nuevo capítulo después de la salida de Ismael Rescalvo y del interinato de Bryan Ruiz.

La Liga cerró la primera vuelta con 14 puntos y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación, mientras continúa también con vida en el torneo centroamericano.

Ahora el reto será trasladar al terreno de juego el trabajo de estas semanas.

El primer examen llegará el 10 de octubre ante Puntarenas, pero la mirada también estará puesta en octubre internacional, cuando Alajuelense enfrente al Motagua en las semifinales de la Copa Centroamericana: la ida será el 22 de octubre en Honduras y la vuelta el 29 en el Estadio Alejandro Morera Soto.

El nuevo Alajuelense de Óscar Ramírez apenas comienza a tomar forma. El parón le ofrece al Macho un recurso que cualquier entrenador necesita cuando asume un equipo en plena competencia : tiempo para observar, ordenar y preparar su propia versión de la Liga.