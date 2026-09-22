Aguinaldo 2026 en cuenta regresiva: así puede calcular desde ya cuánto dinero recibirá en diciembre

A poco más de dos meses de la fecha límite para recibir este dinero, los trabajadores ya pueden hacer una proyección bastante cercana de su aguinaldo. Horas extra y otros pagos salariales también pueden aumentar el monto.

El cierre del año todavía parece lejano, pero para miles de trabajadores costarricenses ya comenzó una de las cuentas regresivas más esperadas: la del aguinaldo.

A estas alturas de septiembre ya es posible sacar lápiz, calculadora y comprobantes de pago para tener una idea bastante cercana de cuánto dinero llegará en diciembre.

En el sector privado, el aguinaldo debe entregarse dentro de los primeros 20 días de diciembre, por lo que el 20 de diciembre es la fecha máxima establecida para efectuar el pago.

En 3 puntos A poco más de dos meses de la fecha límite para recibir este dinero, los trabajadores ya pueden hacer una proyección bastante cercana de su aguinaldo. El cierre del año todavía parece lejano, pero para miles de trabajadores costarricenses ya comenzó una de las cuentas regresivas más esperadas: la del aguinaldo. Para muchas familias ese dinero representa compras navideñas, pago de deudas, matrículas, ahorro o gastos de inicio de año.

Para calcular el aguinaldo 2026 deben sumarse todos los salarios ordinarios y extraordinarios devengados entre el 1.º de diciembre de 2025 y el 30 de noviembre de 2026.

Por ejemplo, una persona que durante todo ese período mantenga un salario mensual de ₡600.000, sin variaciones, acumularía ₡7,2 millones en salarios. Al dividir esa cantidad entre 12, su aguinaldo sería de aproximadamente ₡600.000.

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Una persona con un salario estable de ₡800.000 tendría un aguinaldo aproximado de ₡800.000, mientras que alguien que reciba ₡1 millón mensualmente rondaría ese mismo millón de colones de aguinaldo.

Sin embargo, no siempre el aguinaldo será idéntico al salario mensual.

Las horas extra pueden hacer que reciba más

Aquí está uno de los puntos que algunas personas pueden pasar por alto.

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El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) establece que para realizar el cálculo deben incluirse tanto las horas ordinarias como las extraordinarias y cualquier otro pago que tenga naturaleza salarial recibido durante el período correspondiente.

Eso significa que una persona que durante varios meses realizó horas extra o recibió otros componentes salariales podría obtener un aguinaldo superior a su salario ordinario habitual.

Por esa razón, la forma más precisa de calcularlo es revisar los comprobantes salariales de cada mes y no limitarse simplemente a tomar el último salario recibido.

¿Cómo calcularlo desde ahora si todavía faltan octubre y noviembre?

Aunque el cálculo definitivo no podrá cerrarse hasta el 30 de noviembre, los trabajadores ya pueden hacer una estimación.

Pueden sumar todo lo ganado desde diciembre de 2025 hasta el último salario recibido y agregar una proyección de lo que esperan recibir durante los meses pendientes.

Si el salario es fijo y no se esperan cambios importantes, esa proyección puede acercarse bastante al monto final.

Si existen horas extra, comisiones u otros pagos variables durante octubre y noviembre, el aguinaldo definitivo podría cambiar.

Otro aspecto importante es que una persona no necesita tener un año completo trabajando para recibir aguinaldo.

De acuerdo con el MTSS, tienen derecho quienes hayan laborado al menos un mes continuo para un mismo patrono, incluso trabajadores contratados por plazo fijo, por obra determinada o quienes laboran determinados días u horas por semana.

En esos casos también se utiliza la misma fórmula: se suman los salarios devengados durante el tiempo trabajado dentro del período y el resultado se divide entre 12.

Por ejemplo, una persona que empezó a trabajar en marzo de 2026 y recibe ₡600.000 mensuales tendría, si mantiene ese salario hasta noviembre, nueve meses acumulados.

Eso representaría ₡5,4 millones en salarios y un aguinaldo aproximado de ₡450.000.

Las incapacidades también pueden afectar el monto.

Según el Ministerio de Trabajo, los períodos durante los cuales una persona estuvo incapacitada por enfermedad o riesgo de trabajo generalmente no se incorporan como salario para calcular el aguinaldo, debido a que durante ese tiempo recibe un subsidio.

La situación es diferente en la licencia por maternidad: las sumas correspondientes a ese período sí se consideran para efectos del aguinaldo.

Como regla general, al aguinaldo no se le deben aplicar las rebajas habituales del salario ni las cargas sociales.

El MTSS establece como excepción el monto correspondiente a una pensión alimentaria cuando corresponda.

Para los trabajadores del sector privado, el aguinaldo debe estar pagado como máximo el 20 de diciembre.

Un pago incompleto, atrasado o la falta de pago puede constituir una retención indebida del salario y una falta grave de la persona empleadora, según la información laboral del MTSS. Después de vencido el plazo, el trabajador puede acudir a la Inspección de Trabajo para presentar la denuncia correspondiente.

Así que, aunque diciembre todavía no llega, septiembre es un buen momento para empezar a revisar números.

Para muchas familias ese dinero representa compras navideñas, pago de deudas, matrículas, ahorro o gastos de inicio de año. Y con los salarios acumulados durante buena parte de 2026 ya es posible tener una idea bastante clara de cuánto podría llegar a la cuenta en diciembre.