Vuelve a Tibás! Saprissa recupera a Minor Álvarez para reforzar su portería

El guardameta costarricense Minor Álvarez regresa al Deportivo Saprissa luego de finalizar anticipadamente su préstamo con el Xelajú de Guatemala. El arquero ya fue inscrito por los morados para lo que resta del Apertura 2026.

El Deportivo Saprissa realizó un movimiento de última hora en el cierre del mercado de fichajes y recuperó al arquero Minor Álvarez, quien había salido a préstamo al Xelajú de Guatemala.

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La presencia del guardameta en la planilla oficial de UNAFUT confirmó su regreso al conjunto tibaseño. Álvarez aparece entre los 27 futbolistas inscritos por Saprissa para el Apertura 2026 y utilizará el dorsal 30.

En 3 puntos El guardameta costarricense Minor Álvarez regresa al Deportivo Saprissa luego de finalizar anticipadamente su préstamo con el Xelajú de Guatemala. El Deportivo Saprissa realizó un movimiento de última hora en el cierre del mercado de fichajes y recuperó al arquero Minor Álvarez, quien había salido a préstamo al Xelajú de Guatemala. Y así, cuando parecía que su aventura en Guatemala apenas comenzaba, el arquero vuelve a casa… y ahora queda por ver cuánto protagonismo tendrá en esta nueva etapa con Saprissa.

El portero había llegado al club morado a inicios de 2026, después del retiro de Esteban Alvarado, pero durante el primer semestre tuvo poca participación y permaneció principalmente como alternativa de Abraham Madriz.

En junio, Saprissa acordó enviarlo a préstamo al Xelajú por un año. Sin embargo, su etapa en Guatemala terminó mucho antes de lo previsto.

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Álvarez disputó dos partidos de Liga Nacional y dos de Copa Centroamericana con el conjunto guatemalteco. A finales de agosto dejó de ser tomado en cuenta y posteriormente ambas partes acordaron finalizar la relación contractual.

Ahora, el experimentado guardameta vuelve a Tibás y queda nuevamente a disposición de Hernán Medford para la recta final del campeonato.

Con su regreso, Saprissa cuenta con tres porteros inscritos: Abraham Madriz, Isaac Alfaro y Minor Álvarez.

El movimiento llega justo después del cierre del mercado y en un momento en que el conjunto morado encara la segunda mitad del Apertura 2026 con objetivos importantes por delante.

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Minor Álvarez tendrá nuevamente la oportunidad de competir por un puesto bajo los tres palos del Monstruo Morado, aunque la titularidad continuará siendo una decisión del cuerpo técnico.

Y así, cuando parecía que su aventura en Guatemala apenas comenzaba, el arquero vuelve a casa… y ahora queda por ver cuánto protagonismo tendrá en esta nueva etapa con Saprissa.