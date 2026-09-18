Tras persecución, decomisan miles de dosis en conflictiva zona de Cartago

Un hombre habría lanzado un bolso a las márgenes del río Reventado al notar la presencia policial. Dentro encontraron cocaína, crack y marihuana.

La Fuerza Pública decomisó cerca de 2.000 dosis de diferentes drogas durante un operativo realizado en el sector de Guadalupe de Cartago.

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El hecho ocurrió específicamente en el Dique de La Mora, mientras oficiales realizaban recorridos preventivos y operativos en la zona.

En 3 puntos Un hombre habría lanzado un bolso a las márgenes del río Reventado al notar la presencia policial. La Fuerza Pública decomisó cerca de 2.000 dosis de diferentes drogas durante un operativo realizado en el sector de Guadalupe de Cartago. Como parte de estos operativos, la Fuerza Pública también ha realizado decomisos de drogas, armas y motocicletas, según indicó la institución.

Según la información policial, durante el recorrido los oficiales observaron a un sujeto que, al notar la presencia de los cuerpos policiales, habría lanzado un bolso hacia las márgenes del río Reventado.

El sujeto es señalado preliminarmente como una persona que presuntamente estaría vinculada con una estructura criminal local. Sin embargo, la información suministrada no detalla si logró ser detenido durante el operativo.

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Tras localizar el bolso y revisar su contenido, los oficiales contabilizaron diferentes tipos de droga.

El decomiso incluyó 359 dosis de posible cocaína, 1.300 dosis de aparente crack y 228 dosis de presunta marihuana.

Además de las dosis ya preparadas, los oficiales encontraron 210 gramos de marihuana.

En total, el hallazgo representa un importante decomiso de sustancias ilícitas durante las labores que mantiene la Fuerza Pública en diferentes sectores de la provincia de Cartago.

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Las autoridades indicaron que mantienen operaciones constantes en sitios donde se presume que tienen presencia organizaciones criminales. Estas acciones buscan detectar actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos asociados.

Como parte de estos operativos, la Fuerza Pública también ha realizado decomisos de drogas, armas y motocicletas, según indicó la institución.