Tico muere en manos de migración estadounidense tras 10 meses de espera para ser deportado

Carlos Josué Marchena Marchena, quien era diabético, fue encontrado desvanecido mientras permanecía bajo custodia migratoria. Su familia cuestiona la atención que recibió durante su detención.

En medio de la atención generada por la detención del costarricense Julián Valverde, este viernes se confirmó el fallecimiento de otro ciudadano costarricense que permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos.

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El hombre fue identificado como Carlos Josué Marchena Marchena, quien, según información preliminar, permanecía detenido desde hacía aproximadamente diez meses mientras esperaba que se resolviera su trámite migratorio.

El fallecimiento fue confirmado por el periodista de Telenoticias radicado en Estados Unidos, Elías Alvarado, quien informó que Marchena se encontraba en un centro de reclusión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, conocido como ICE, en Illinois.

En 3 puntos Carlos Josué Marchena Marchena, quien era diabético, fue encontrado desvanecido mientras permanecía bajo custodia migratoria. En medio de la atención generada por la detención del costarricense Julián Valverde, este viernes se confirmó el fallecimiento de otro ciudadano costarricense que permanecía bajo custodia de las autoridades migratorias de Estados Unidos. Las circunstancias exactas del fallecimiento, así como la atención médica que recibió durante su permanencia bajo custodia, todavía no han sido detalladas públicamente.

De acuerdo con la información más reciente sobre el caso, Marchena era diabético y esta condición aparece como una posible causa relacionada con su muerte. Hasta ahora, sin embargo, no se ha informado que exista una confirmación oficial que establezca la diabetes como causa del fallecimiento.

La familia de Marchena denunció que el costarricense no estaba siendo bien atendido durante el tiempo que permaneció bajo custodia migratoria.

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Según la información suministrada, el hombre fue encontrado desvanecido mientras se encontraba detenido.

Otro de los datos que trascendieron es que Marchena habría permanecido en varios centros de ICE durante el periodo en que estuvo bajo custodia de las autoridades estadounidenses.

El costarricense llevaba aproximadamente diez meses detenido mientras esperaba que se resolviera su situación migratoria. Por el momento, no se han brindado públicamente mayores detalles sobre el trámite que mantenía pendiente ni sobre las circunstancias específicas que llevaron a su fallecimiento.

La denuncia realizada por sus familiares sobre una presunta atención inadecuada constituye uno de los aspectos que rodean el caso y que deberán ser esclarecidos mediante los registros y diligencias correspondientes.

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El caso se conoce mientras continúa la detención de Julián Valverde

La muerte de Marchena se conoció este viernes mientras en Costa Rica también existe atención por la situación migratoria de Julián Valverde, quien permanece detenido en Estados Unidos.

El caso de Valverde se hizo público el jueves 17 de septiembre, después de que su amigo y también creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, informara sobre la detención y explicara que el propio Valverde le había pedido divulgar la situación para evitar especulaciones y solicitar ayuda.

Un amigo cercano de Valverde, Antuan Fallas, indicó que la detención estaba relacionada con una revisión de su estatus legal y documentación de residencia.

Sin embargo, el fallecimiento de Carlos Josué Marchena corresponde a un caso diferente. La información disponible no establece ninguna relación entre ambos costarricenses más allá de que los dos se encontraban involucrados en procesos migratorios en Estados Unidos.

En el caso de Marchena, los datos conocidos hasta ahora indican que llevaba cerca de diez meses bajo custodia, había pasado por distintos centros de ICE, era diabético y fue encontrado desvanecido antes de que se confirmara su muerte.

Las circunstancias exactas del fallecimiento, así como la atención médica que recibió durante su permanencia bajo custodia, todavía no han sido detalladas públicamente.