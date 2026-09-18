Supuestos compradores llegan a casa y asaltan a sus dueños, pero la policía los detuvo

Las víctimas habrían permitido el ingreso de los sospechosos bajo la aparente intención de concretar una venta de la propiedad. Tres personas fueron aprehendidas por la Fuerza Pública.

Una aparente venta de una propiedad terminó en un supuesto asalto la tarde de este jueves en San Mateo de Alajuela, donde la Fuerza Pública aprehendió a tres personas que figuran como sospechosas del hecho.

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De acuerdo con información preliminar, oficiales destacados en San Mateo recibieron una alerta relacionada con un aparente asalto en perjuicio de dos personas vecinas de la localidad.

En 3 puntos Las víctimas habrían permitido el ingreso de los sospechosos bajo la aparente intención de concretar una venta de la propiedad. Una aparente venta de una propiedad terminó en un supuesto asalto la tarde de este jueves en San Mateo de Alajuela, donde la Fuerza Pública aprehendió a tres personas que figuran como sospechosas del hecho. Por ahora, las personas detenidas permanecen vinculadas al caso únicamente en condición de sospechosas, mientras corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que eventualmente puedan existir.

Según el reporte policial, las supuestas víctimas habrían permitido el ingreso de varias personas a su vivienda debido a que, aparentemente, estas se mostraron interesadas en realizar una presunta compra de la propiedad.

Sin embargo, una vez que los sospechosos se encontraban dentro del inmueble, al parecer habrían amenazado a los ocupantes e intentado escapar con varias de sus pertenencias.

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La situación fue reportada a la Fuerza Pública, que desplegó de inmediato un operativo para tratar de localizar a las personas señaladas como responsables del supuesto asalto.

Las acciones policiales permitieron finalmente la aprehensión de tres personas, quienes fueron identificadas con los apellidos Quesada, Díaz y Miranda.

Los tres sospechosos quedaron a las órdenes de la autoridad judicial correspondiente, que deberá determinar las acciones que procedan a partir del reporte policial y las circunstancias del caso.

El hecho se encuentra bajo investigación y, de acuerdo con la información disponible, los detalles sobre las pertenencias que presuntamente habrían intentado llevarse y las circunstancias exactas en las que se produjo el ingreso a la vivienda forman parte de las diligencias posteriores.

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La Fuerza Pública actuó luego de recibir la alerta de las supuestas víctimas y concentró el despliegue policial en la búsqueda de los sospechosos, logrando ubicarlos y aprehenderlos.

Por ahora, las personas detenidas permanecen vinculadas al caso únicamente en condición de sospechosas, mientras corresponde a las autoridades judiciales determinar las responsabilidades que eventualmente puedan existir.