Sicario condenado a cárcel por asesinato de hermano de Keyner Brown

Al gatillero, además se le halló culpable por el homicidio de una madre inocente y otras dos tentativas de asesinato

Un hombre señalado como gatillero fue condenado por un tribunal tras ser declarado responsable de dos homicidios y tres tentativas de homicidio relacionadas con una balacera ocurrida dentro de un bar.

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Durante el ataque murió Jerson Brown Blackwood, conocido como DJ Pelotas, quien era el objetivo de los atacantes. Brown era hermano de Keyner Brown, jugador del Club Sport Herediano (CSH).

En 3 puntos Al gatillero, además se le halló culpable por el homicidio de una madre inocente y otras dos tentativas de asesinato Un hombre señalado como gatillero fue condenado por un tribunal tras ser declarado responsable de dos homicidios y tres tentativas de homicidio relacionadas con una balacera ocurrida dentro de un bar. El proceso judicial permitió llegar ahora a una condena contra el hombre señalado como gatillero

La segunda víctima mortal fue María José Castro Miranda, quien falleció como víctima colateral del tiroteo. Además, otras cuatro personas resultaron heridas y tuvieron que recibir atención por parte de la Cruz Roja.

El Ministerio Público había solicitado una pena de 85 años de prisión. Sin embargo, el tribunal resolvió condenar al acusado por los dos homicidios y tres tentativas de homicidio relacionados con el hecho.

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El día de la balacera, cuatro sujetos llegaron al bar donde se encontraba Brown.

De acuerdo con la información del caso, DJ Pelotas estaba ubicado en la consola de música cuando los hombres se asomaron por la entrada del establecimiento y comenzaron a disparar contra él y otras personas que se encontraban en el lugar.

Los atacantes realizaron numerosos disparos dentro del bar antes de escapar.

Tras el tiroteo, los sospechosos huyeron a bordo de dos motocicletas.

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Las investigaciones continuaron después del hecho y, en febrero de 2025, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron varios allanamientos en Bajo Los Ledezma.

Durante esos operativos fueron detenidos varios sospechosos de participar en el ataque.

El proceso judicial permitió llegar ahora a una condena contra el hombre señalado como gatillero