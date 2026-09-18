Sicario acepta haber asesinado a mecánico en Cartago por error y acuerda pena de cárcel

Jean Carlos Mora, de 28 años, fue asesinado a balazos dentro del vehículo de un cliente. El ataque, según lo determinado en la investigación, iba dirigido contra otra persona.

Un hombre de apellido Quesada se declaró responsable del homicidio del mecánico Jean Carlos Mora, de 28 años, ocurrido el 8 de julio de 2025 en La Unión de Cartago.

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Ante el caso, el Ministerio Público presentó al imputado una propuesta para someterse a un proceso especial abreviado, mecanismo mediante el cual las partes llegaron a un acuerdo sobre la pena que deberá cumplir.

En 3 puntos Jean Carlos Mora, de 28 años, fue asesinado a balazos dentro del vehículo de un cliente. Un hombre de apellido Quesada se declaró responsable del homicidio del mecánico Jean Carlos Mora, de 28 años, ocurrido el 8 de julio de 2025 en La Unión de Cartago. La investigación estableció que los agresores buscaban atacar al dueño del vehículo, quien, según se presume, era uno de los líderes de la banda criminal conocida como “Los Gery”.

La representante de la Fiscalía indicó que, antes de presentar la propuesta, se conversó con los familiares de Mora.

El Tribunal acogió la solicitud planteada tanto por el Ministerio Público como por la defensa del imputado, por lo que se acordó una pena de 21 años y 6 meses de prisión.

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El abogado defensor explicó que existe un plazo durante el cual las partes podrían presentar una apelación. Sin embargo, señaló que ninguna de las partes tiene previsto hacerlo.

De acuerdo con lo indicado durante el proceso, una vez que la sentencia sea homologada por el tribunal, esta podría quedar en firme después de 15 días, siempre que no se presente una impugnación dentro del plazo correspondiente.

El ataque iba dirigido contra otra persona

Jean Carlos Mora se encontraba trabajando como mecánico cuando fue atacado a balazos dentro del vehículo de un cliente.

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Según lo establecido en la investigación, dos sujetos que viajaban en una motocicleta llegaron hasta el sitio y dispararon contra el automóvil.

Sin embargo, posteriormente se determinó que Mora no era el objetivo principal del ataque.

La investigación estableció que los agresores buscaban atacar al dueño del vehículo, quien, según se presume, era uno de los líderes de la banda criminal conocida como “Los Gery”.