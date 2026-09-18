Se acabó el margen! La jornada 9 pone la cima al rojo vivo y deja una pregunta en el aire

Cartaginés y Saprissa llegan empatados en 18 puntos, mientras Sporting e Inter San Carlos acechan. Herediano busca seguir reaccionando y Alajuelense necesita comenzar a levantarse. La novena fecha cierra la primera vuelta y puede cambiar completamente el panorama.

La primera vuelta del Torneo de Apertura 2026 llega a su punto final con una Jornada 9 cargada de presión, cuentas pendientes y una pelea por la parte alta que promete encender todavía más el campeonato.

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Después de ocho fechas, Cartaginés y Saprissa comparten la cima con 18 puntos. Los brumosos aparecen primeros por diferencia de goles (+9 contra +8), mientras Sporting e Inter San Carlos marchan con 14 unidades.

San Carlos suma 12 puntos, Alajuelense tiene 11, Puntarenas y Pérez Zeledón acumulan 8, Herediano aparece con 7 y Escorpiones cierra con 4.

En 3 puntos Cartaginés y Saprissa llegan empatados en 18 puntos, mientras Sporting e Inter San Carlos acechan. La primera vuelta del Torneo de Apertura 2026 llega a su punto final con una Jornada 9 cargada de presión, cuentas pendientes y una pelea por la parte alta que promete encender todavía más el campeonato. Y con nueve fechas todavía por jugar, cualquier tropiezo puede convertirse en una factura demasiado cara cuando llegue la hora de definir a los semifinalistas.

El partido que concentra buena parte de las miradas será el sábado por la noche: Saprissa recibe a Herediano en el Estadio Ricardo Saprissa, a las 8 p. m.

El duelo llega en un momento particular para ambos.

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Saprissa viene de sufrir una inesperada derrota 4-2 ante Sporting, resultado que le permitió a Cartaginés tomar el liderato por diferencia de goles. Además, los morados vienen de disputar entre semana su serie de Copa Centroamericana contra los brumosos, por lo que el desgaste también entra en escena.

Herediano, por su parte, llega con otro ánimo después de conseguir su primera victoria del campeonato bajo Paulo César Wanchope: un 2-0 sobre Escorpiones.

El campeón nacional todavía está lejos de los puestos de privilegio, pero una victoria en Tibás podría darle un enorme impulso para cerrar la primera vuelta.

El nuevo líder tendrá una complicada visita el domingo.

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Cartaginés enfrentará a San Carlos a las 7 p. m. en el Estadio Carlos Ugalde Álvarez, con la misión de mantener el primer lugar.

Los dirigidos por Amarini Villatoro llegan con 18 puntos y una diferencia de goles de +9, después de haber derrotado 3-1 a Alajuelense en la jornada anterior.

El reto será demostrar si el conjunto brumoso puede sostener su gran arranque también lejos de casa.

En Alajuela el panorama es completamente diferente.

La derrota ante Cartaginés dejó a la Liga con 11 puntos y en la sexta posición, luego de cuatro partidos consecutivos sin ganar, según el balance publicado tras la octava jornada.

Ahora recibirá a Inter San Carlos el domingo a las 5 p. m. en el Alejandro Morera Soto.

El conjunto norteño llega con 14 puntos y ocupa la cuarta posición, por lo que el duelo representa una oportunidad para los dos: Alajuelense busca acercarse a la zona alta e Inter quiere mantenerse entre los protagonistas.

Sporting quiere demostrar que lo suyo va en serio

La jornada comenzó este viernes con Pérez Zeledón frente a Sporting, pero el conjunto josefino llega al cierre de la primera vuelta con argumentos para mirar hacia arriba.

Sporting suma 14 puntos y viene de protagonizar una de las grandes sorpresas de la jornada anterior al derrotar 4-2 a Saprissa en Grecia.

El equipo albinegro busca confirmar que aquella goleada no fue simplemente un golpe aislado y que realmente puede meterse en la pelea por los primeros lugares.

Puntarenas y Escorpiones también tienen mucho en juego

El sábado a las 5 p. m., Puntarenas recibirá a Escorpiones.

Los porteños tienen 8 puntos, mientras los de Belén acumulan apenas 4, por lo que ambos necesitan sumar para no quedar demasiado rezagados cuando el campeonato entre en su segunda mitad.

Una primera vuelta que deja muchas preguntas

La Jornada 9 no solamente cierra una etapa del Apertura.

¿Podrá Cartaginés conservar la cima? ¿Responderá Saprissa después del golpe ante Sporting? ¿Herediano confirmará su reacción? ¿Alajuelense conseguirá salir del bache? ¿Sporting e Inter San Carlos seguirán presionando a los líderes?

La primera vuelta termina, pero la pelea apenas comienza a tomar temperatura.

Y con nueve fechas todavía por jugar, cualquier tropiezo puede convertirse en una factura demasiado cara cuando llegue la hora de definir a los semifinalistas.