¿Quién era el blanco de la balacera: la mamá de los niños o un hombre buscado por Los Maruja?

Los menores, de 10 y 15 años, sufrieron heridas en el fémur y la tibia. El OIJ investiga quién era el verdadero objetivo del ataque.

Los dos menores heridos durante una balacera registrada en Santa Gertrudis de El Guarco, Cartago, se encuentran estables y fuera de peligro, según el reporte médico más reciente.

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Los menores, de 10 y 15 años, permanecen internados en el Hospital Maximiliano Peralta. Uno de ellos sufrió una herida de bala a la altura del fémur y el otro fue impactado en la tibia.

Ambos fueron trasladados de emergencia en una unidad de la Fuerza Pública, cuyos oficiales decidieron llevarlos directamente al centro médico ante la gravedad inicial de la situación, sin esperar la llegada de una ambulancia.

En 3 puntos Los menores, de 10 y 15 años, sufrieron heridas en el fémur y la tibia. Los dos menores heridos durante una balacera registrada en Santa Gertrudis de El Guarco, Cartago, se encuentran estables y fuera de peligro, según el reporte médico más reciente. El OIJ continúa con las investigaciones para identificar al responsable, determinar el motivo del ataque y esclarecer contra quién iban dirigidos los disparos.

Las primeras versiones indicaban que los menores se encontraban dentro de una vivienda cuando esta fue atacada a balazos. Sin embargo, nueva información señala que los niños estaban en la vía pública cuando ocurrió el tiroteo.

AM Prensa conversó con el padrastro de los menores, quien explicó que la madre había salido a una actividad y que, cuando regresaba, los niños abandonaron la casa para encontrarse con ella.

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Fue precisamente en ese momento cuando un hombre pasó en una motocicleta y realizó varias detonaciones.

Otras versiones surgidas durante las pesquisas indican que la madre se encontraba cerca de una casa vecina cuando se produjo el ataque. En ambos relatos se coincide en que los menores estaban fuera de la vivienda al momento de resultar heridos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trata ahora de establecer quién era el verdadero objetivo de la balacera.

Entre las líneas preliminares figura la posibilidad de que los disparos estuvieran dirigidos contra un hombre conocido como “Yandel”, quien presuntamente viviría o frecuentaría una de las viviendas cercanas.

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Según información trascendida alrededor de la investigación, este hombre habría sido blanco de atentados atribuidos a la agrupación conocida como “Los Maruja”. No obstante, las autoridades todavía no han confirmado oficialmente que él fuera el objetivo de este nuevo ataque.

Otra de las posibilidades bajo análisis es que el ataque estuviera dirigido contra la madre de los menores. Por ahora, ninguna de las hipótesis ha sido confirmada.

La balacera ocurre en medio de una sucesión de hechos violentos registrados durante los últimos días en ese sector de El Guarco, donde otros tiroteos también han dejado personas heridas.

El OIJ continúa con las investigaciones para identificar al responsable, determinar el motivo del ataque y esclarecer contra quién iban dirigidos los disparos.