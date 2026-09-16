¡Terror en Cartago! Atacan vivienda a balazos y hieren de gravedad a dos niños

Un hombre habría disparado desde un vehículo contra una casa. Oficiales trasladaron inmediatamente a los menores al Hospital Max Peralta sin esperar la llegada de una ambulancia.

Dos niños, de 10 y 12 años, resultaron gravemente heridos durante una balacera registrada este martes 15 de setiembre en Santa Gertrudis de El Guarco, Cartago.

Publicidad

De acuerdo con la información preliminar, un hombre pasó frente a una vivienda a bordo de una moto y disparó en múltiples ocasiones contra el inmueble.

En 3 puntos Un hombre habría disparado desde un vehículo contra una casa. Dos niños, de 10 y 12 años, resultaron gravemente heridos durante una balacera registrada este martes 15 de setiembre en Santa Gertrudis de El Guarco, Cartago. La Fuerza Pública mantiene la búsqueda de los responsables, mientras se espera un informe oficial que permita conocer la condición actualizada de los menores y esclarecer la dinámica del ataque.

Durante el ataque, los proyectiles alcanzaron a los dos menores, quienes requerían atención médica inmediata debido a la gravedad de sus heridas.

Una unidad de la Fuerza Pública llegó al lugar para atender la emergencia. Ante la condición de los niños, los oficiales decidieron subirlos directamente al vehículo policial y trasladarlos al Hospital Maximiliano Peralta, sin esperar la llegada de una ambulancia de la Cruz Roja.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Los menores ingresaron de urgencia al centro médico y permanecen bajo atención especializada en la sala de shock.

Tras el ataque, las autoridades desplegaron un amplio operativo en Santa Gertrudis y sectores cercanos para intentar localizar la moto desde la cual se efectuaron los disparos.

Hasta el momento no se conocen las causas del ataque ni se ha informado sobre personas detenidas. Tampoco está claro si alguno de los habitantes de la vivienda era el objetivo de la balacera.

Este nuevo hecho violento aumenta la preocupación en El Guarco. De manera preliminar, se reporta que otra persona resultó herida durante una balacera ocurrida ayer, mientras que el domingo otros dos individuos sufrieron heridas en un incidente similar.

La Fuerza Pública mantiene la búsqueda de los responsables, mientras se espera un informe oficial que permita conocer la condición actualizada de los menores y esclarecer la dinámica del ataque.