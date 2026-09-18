¿Qué se sabe de Julián Valverde tras su arresto en Estados Unidos?

El creador de contenido costarricense, conocido como “Julián Valjota”, permanece bajo custodia en Estados Unidos por un proceso migratorio. Esto es lo que se conoce hasta ahora.

El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido popularmente en redes sociales como “Julián Valjota”, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses debido a un proceso relacionado con su situación migratoria.

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La noticia trascendió públicamente este jueves 17 de septiembre de 2026, luego de que amigos y colegas confirmaran que Valverde llevaba al menos 24 horas detenido.

El primero en hacer pública la situación fue el creador de contenido Christopher Araya, conocido como Araya Vlogs, quien publicó información sobre el caso en su cuenta de Instagram.

En 3 puntos El creador de contenido costarricense, conocido como “Julián Valjota”, permanece bajo custodia en Estados Unidos por un proceso migratorio. El creador de contenido costarricense Julián Valverde, conocido popularmente en redes sociales como “Julián Valjota”, permanece bajo custodia de autoridades estadounidenses debido a un proceso relacionado con su situación migratoria. El caso también tiene una particular coincidencia.

Según explicó Araya, fue el propio Valverde quien le pidió divulgar la noticia con dos objetivos: evitar especulaciones sobre su ausencia y solicitar ayuda para enfrentar la situación.

Posteriormente, Antuan Fallas, amigo cercano de Valverde, confirmó al diario La Nación que el arresto está relacionado con una revisión de su estatus legal y sus trámites de residencia en Estados Unidos.

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Este es uno de los principales puntos que todavía no están claros.

Hasta el momento, el nombre de Julián Valverde no aparece en el sistema público de búsqueda de detenidos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Las primeras consultas realizadas en las plataformas oficiales tampoco permitieron establecer públicamente el lugar exacto donde permanece bajo custodia.

Ante esta situación, existe la posibilidad de que Valverde se encuentre retenido de manera provisional por autoridades locales o policiales en Florida, estado donde se encontraba cuando fue interceptado.

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Por ahora, no se ha informado que el creador de contenido haya comparecido ante un juez de inmigración.

Esto significa que todavía está pendiente conocer cuál será el siguiente paso de su proceso, incluyendo una eventual determinación sobre su situación legal o la posibilidad de obtener una fianza.

Mientras sus allegados intentan obtener más información, también realizan gestiones para encontrar abogados especializados en derecho migratorio estadounidense que puedan asumir su defensa.

Valverde lleva aproximadamente cinco años residiendo en Estados Unidos, por lo que su situación actual está vinculada a la revisión de su estatus migratorio y sus trámites de residencia.

El caso también tiene una particular coincidencia. Minutos antes de ser interceptado por las autoridades, el influencer había publicado una historia en sus redes sociales en la que bromeaba precisamente sobre la posibilidad de tener que regresar a Costa Rica.