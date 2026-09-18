Promotor de marca detenido por millonario faltante de celulares y reloj

El hombre, de apellido Arrieta y 36 años, fue detenido en Venecia de San Carlos.

Un hombre de apellido Arrieta, de 36 años, fue detenido la mañana de este viernes 18 de septiembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de administración fraudulenta, luego de que se detectara un faltante de dispositivos tecnológicos que estaban bajo su responsabilidad.

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La captura fue realizada por agentes de la Delegación Regional del OIJ de San Carlos en el sector de Venecia, como parte de una investigación dirigida por la Fiscalía Adjunta de San Carlos.

En 3 puntos El hombre, de apellido Arrieta y 36 años, fue detenido en Venecia de San Carlos. Un hombre de apellido Arrieta, de 36 años, fue detenido la mañana de este viernes 18 de septiembre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso del delito de… Después de su captura, Arrieta fue trasladado a las celdas judiciales y quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde continuará el trámite correspondiente.

De acuerdo con las diligencias realizadas por los investigadores, Arrieta se desempeñaba como promotor de una marca dedicada a la fabricación y comercialización de dispositivos tecnológicos.

En esa condición, habría recibido varios productos de la empresa para desarrollar sus funciones como promotor. Entre los artículos que quedaron bajo su responsabilidad se encontraban teléfonos celulares y un reloj inteligente.

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El faltante habría sido detectado durante un control realizado en febrero de 2026. En esa revisión, según el OIJ, se habría determinado que varios de los dispositivos que habían sido entregados al sospechoso ya no se encontraban.

En total, las autoridades reportaron la ausencia de 12 teléfonos celulares y un reloj inteligente.

El valor conjunto de los artículos supera los ₡4 millones, de acuerdo con la información consignada dentro de la investigación.

A partir del hallazgo se desarrollaron diferentes diligencias de investigación bajo la dirección de la Fiscalía Adjunta de San Carlos, con el objetivo de determinar las circunstancias relacionadas con la desaparición de los dispositivos y establecer las eventuales responsabilidades.

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Esas diligencias culminaron este viernes con la detención del sospechoso en Venecia.

Después de su captura, Arrieta fue trasladado a las celdas judiciales y quedó a las órdenes del Ministerio Público, donde continuará el trámite correspondiente.