Persecución a balazos en Nicoya: disparan contra policías, chocan con patrulla y vecinos intentan impedir detención

La Fuerza Pública detuvo a dos hombres luego de una intensa persecución en barrio San Martín. Uno de los sospechosos resultó herido y cerca de 30 personas habrían intentado evitar que fueran aprehendidos.

Una alerta por supuestos disparos contra una vivienda terminó en una intensa persecución, un intercambio de disparos con la Policía, una colisión contra una patrulla y la intervención de cerca de 30 vecinos este viernes en Nicoya, Guanacaste.

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En 3 puntos La Fuerza Pública detuvo a dos hombres luego de una intensa persecución en barrio San Martín. Una alerta por supuestos disparos contra una vivienda terminó en una intensa persecución, un intercambio de disparos con la Policía, una colisión contra una patrulla y la intervención de cerca de 30 vecinos este viernes en Nicoya. Durante el operativo, los policías decomisaron un arma de fuego y un cargador con municiones.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, una llamada anónima alertó sobre dos hombres que aparentemente estaban disparando contra una vivienda en barrio San Martín. Tras desplegar un operativo, oficiales de la Fuerza Pública ubicaron a dos sospechosos de apellidos Guzmán y Espinoza mientras viajaban en una motocicleta.

Según la versión policial, los hombres aceleraron al notar la presencia de los oficiales y trataron de escapar. Durante la persecución, uno de ellos presuntamente disparó en varias ocasiones contra la unidad policial, por lo que los agentes respondieron utilizando sus armas de reglamento.

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En medio del enfrentamiento, uno de los sospechosos sufrió una herida en una mano. Además, durante el intento de fuga, la motocicleta en la que viajaban chocó de costado contra una patrulla que les cerraba el paso.

La situación se complicó todavía más cuando los oficiales procedían con las detenciones. Seguridad Pública informó que cerca de 30 vecinos se acercaron al lugar y presuntamente intentaron impedir que los sospechosos fueran aprehendidos.

Espinoza fue trasladado por particulares hasta un centro médico, donde permanece bajo custodia policial, mientras que Guzmán quedó detenido en el sitio.

Según el reporte oficial, Espinoza registra antecedentes por extorsión, robo agravado y tentativa de homicidio, mientras que Guzmán posee expediente por robo agravado y agresión con arma.

Durante el operativo, los policías decomisaron un arma de fuego y un cargador con municiones. El caso quedó posteriormente en manos de la Policía Judicial para continuar con las investigaciones y determinar las responsabilidades correspondientes.