Moya se reencuentra con Alajuelense : ahora será rival por la gloria centroamericana

El delantero costarricense Jonathan Moya y el Motagua avanzaron a las semifinales de la Copa Centroamericana y el sorteo dejó un duelo especial: el tico tendrá enfrente al equipo donde vivió una etapa importante de su carrera.

El costarricense Jonathan Moya, delantero del Motagua de Honduras, consiguió junto a su equipo el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana.

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En 3 puntos El delantero costarricense Jonathan Moya y el Motagua avanzaron a las semifinales de la Copa Centroamericana y el sorteo dejó un duelo especial: el tico tendrá enfrente al equipo donde vivió una etapa importante de su carrera. El costarricense Jonathan Moya, delantero del Motagua de Honduras, consiguió junto a su equipo el boleto a las semifinales de la Copa Centroamericana. Alajuelense por tema de puntuación abre de visita en Honduras la serie y cerrará en el Morera ante Motagua en las fechas del 27 al 29 de Octubre ,aún por definir.

La clasificación tendrá un ingrediente especial para el atacante tico, ya que Motagua se medirá con Liga Deportiva Alajuelense, su antiguo club.

Moya conoce bien al conjunto rojinegro y ahora deberá enfrentarlo en una serie que tendrá un sabor particular para el delantero costarricense.

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Alajuelense, además, llega a esta instancia con el objetivo de volver a disputar una final regional, mientras Motagua buscará dar otro golpe en el torneo.

El reencuentro de Moya con la Liga ya está servido. Ahora queda por delante una serie que promete emociones y recuerdos cruzados.

Alajuelense por tema de puntuación abre de visita en Honduras la serie y cerrará en el Morera ante Motagua en las fechas del 27 al 29 de Octubre ,aún por definir.