Misteriosa muerte en Cartago: investigan si hombre falleció tras ingerir licor adulterado con metanol

La víctima ingresó al Hospital Max Peralta con un fuerte dolor abdominal y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio. El OIJ investiga si habría consumido alguna bebida alcohólica adulterada.

Un hombre de 44 años falleció durante la madrugada de este jueves en el Hospital Max Peralta de Cartago, en un caso que se mantiene bajo investigación ante la sospecha de una posible intoxicación con metanol.

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De acuerdo con información que trasciende de manera preliminar, familiares llevaron al hombre hasta el centro médico después de que comenzara a experimentar un fuerte dolor abdominal.

Su condición posteriormente se complicó y durante la madrugada del miércoles habría sufrido un paro cardiorrespiratorio. El paciente permaneció bajo atención médica, pero finalmente falleció durante la madrugada de este jueves.

En 3 puntos La víctima ingresó al Hospital Max Peralta con un fuerte dolor abdominal y posteriormente sufrió un paro cardiorrespiratorio. Un hombre de 44 años falleció durante la madrugada de este jueves en el Hospital Max Peralta de Cartago, en un caso que se mantiene bajo investigación ante la sospecha de una posible intoxicación con metanol. Ahora serán los análisis de Medicina Legal los que permitan establecer si el fallecimiento registrado esta semana en el Hospital Max Peralta corresponde a un nuevo caso de intoxicación con metanol y, de confirmarse.

Una de las líneas que se investiga es si el hombre pudo haber consumido alguna bebida alcohólica adulterada que contenía metanol.

Hasta este momento, sin embargo, no se ha confirmado oficialmente que esa haya sido la causa del fallecimiento ni tampoco se ha determinado qué tipo de bebida habría ingerido.

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Personal médico alertó sobre el caso y agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron al Hospital Max Peralta para recopilar información y realizar las primeras diligencias.

Tras el deceso, el cuerpo fue trasladado hasta la Morgue Judicial, en San Joaquín de Flores, donde se efectuarán la autopsia y los análisis toxicológicos que permitirán establecer si existía presencia de metanol en el organismo y determinar científicamente la causa de muerte.

¿Qué es el metanol y por qué es tan peligroso?

El metanol, también conocido como alcohol metílico, es un tipo de alcohol utilizado principalmente con fines industriales, por ejemplo como solvente, combustible o componente de otros productos químicos. A diferencia del etanol presente en las bebidas alcohólicas, el metanol no es apto para consumo humano.

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El peligro aumenta porque el organismo transforma el metanol en sustancias altamente tóxicas, principalmente formaldehído y ácido fórmico. Esto puede provocar una severa alteración de la acidez de la sangre, daños en el nervio óptico, pérdida de visión, falla de órganos, coma e incluso la muerte.

En la fabricación clandestina de licor, el metanol puede aparecer por dos razones principales: una destilación realizada de manera incorrecta o porque es agregado ilegalmente para sustituir parte del etanol. Organismos internacionales advierten que en algunos mercados clandestinos se utiliza debido a que puede resultar más barato y accesible, aumentando las ganancias de quienes producen bebidas fraudulentas.

Cartago ya ha enfrentado muertes por metanol

La provincia registra antecedentes graves relacionados con este tipo de intoxicación.

En octubre de 2020, el Ministerio de Salud contabilizó cinco fallecimientos sospechosos por intoxicación con metanol correspondientes a personas de Cartago. Tres de las muertes ocurrieron en Turrialba, una en La Unión y otra en El Guarco.

Ese mismo año las autoridades decomisaron miles de litros y botellas de bebidas sospechosas de adulteración mientras el país enfrentaba una serie de fallecimientos relacionados con este tipo de productos.

Incluso años después las alertas continuaron. Documentos epidemiológicos del Ministerio de Salud correspondientes a las investigaciones de 2022 incluyeron a Cartago y Oreamuno entre las localidades donde se mantenía vigilancia relacionada con posibles bebidas alcohólicas adulteradas.

Ahora serán los análisis de Medicina Legal los que permitan establecer si el fallecimiento registrado esta semana en el Hospital Max Peralta corresponde a un nuevo caso de intoxicación con metanol y, de confirmarse, determinar de dónde provino la sustancia que habría consumido la víctima.