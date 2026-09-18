Marianela Valverde atraviesa doloroso momento tras despedirse de su compañero de 12 años

La modelo y expresentadora costarricense Marianela Valverde atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal luego de despedirse de Athos Antonio , su querido perrito, quien la acompañó durante 12 años y se convirtió en un integrante más de su familia.

Valverde decidió compartir la noticia con sus seguidores después de pasar varios días procesando en privado la pérdida de su mascota.

Según informó La Teja , la modelo explicó que Athos estuvo presente en momentos muy importantes de su vida y la acompañó incluso desde los primeros años de su relación con su esposo, el colombiano Juan David Cardona .

En 3 puntos La modelo y expresentadora costarricense Marianela Valverde atraviesa uno de los momentos más difíciles a nivel personal luego de despedirse de Athos Antonio , su querido perrito. Valverde decidió compartir la noticia con sus seguidores después de pasar varios días procesando en privado la pérdida de su mascota. Después de 12 años de compañía, Athos deja detrás innumerables recuerdos y una huella especial en la familia de Marianela Valverde.

Con el paso del tiempo, el perrito terminó formando parte de la historia que ambos construyeron como pareja y posteriormente como familia.

La despedida llega precisamente en una etapa muy especial para Marianela y Juan David, quienes actualmente son padres de Macarena , su pequeña hija.

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Para quienes han tenido una mascota durante tantos años, decir adiós significa también despedirse de un compañero que estuvo presente en innumerables etapas de la vida. Eso quedó reflejado en las palabras y recuerdos que Marianela decidió compartir públicamente.

La noticia generó muestras de cariño entre los seguidores de la modelo, quienes conocen al perrito por las fotografías y momentos familiares que ella ha compartido a través de sus redes sociales durante los últimos años.

La pérdida ocurre además justo cuando Marianela y su familia se preparaban para emprender un esperado viaje a Europa, el primero de su pequeña Macarena al otro lado del Atlántico.

Un momento que debía estar marcado únicamente por la ilusión de una nueva aventura familiar quedó acompañado ahora por una despedida particularmente dolorosa.

Después de 12 años de compañía, Athos deja detrás innumerables recuerdos y una huella especial en la familia de Marianela Valverde.