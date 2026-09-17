“Mandaron la moción a morir”: regidor cuestiona decisión del Concejo sobre Rodrigo Chaves

La propuesta del regidor Jonathan Arce Moya obtuvo cinco votos, pero no alcanzó el respaldo necesario para saltarse el trámite de comisión. Tras la decisión, el liberacionista cuestionó el resultado, recordó las cerca de 7.000 firmas recogidas por ciudadanos y acusó a sectores del Concejo de evitar incluso un voto de censura

La propuesta para declarar persona non grata a Rodrigo Chaves Robles en el cantón de Cartago no llegó siquiera a ser votada por el fondo la noche de este miércoles.

La moción presentada por el regidor Jonathan Arce Moya, del Partido Liberación Nacional (PLN), recibió cinco de los nueve votos del Concejo Municipal para dispensarla del trámite de comisión, cantidad insuficiente para avanzar directamente a la discusión de fondo. La iniciativa terminó remitida a la Comisión de Asuntos Jurídicos.

En términos prácticos, el Concejo no decidió si Chaves debía o no ser declarado persona non grata: lo que rechazó fue tramitar inmediatamente la propuesta y resolverla esa misma noche. La moción deberá ahora ser estudiada en comisión antes de regresar eventualmente al plenario municipal.

En 3 puntos La propuesta del regidor Jonathan Arce Moya obtuvo cinco votos, pero no alcanzó el respaldo necesario para saltarse el trámite de comisión. La propuesta para declarar persona non grata a Rodrigo Chaves Robles en el cantón de Cartago no llegó siquiera a ser votada por el fondo la noche de este miércoles. Por ahora, Rodrigo Chaves no ha sido declarado persona non grata en Cartago ni ha recibido un voto de censura del Concejo Municipal.

La iniciativa había sido presentada por Arce dos días después de los polémicos acontecimientos ocurridos durante los actos patrios del 14 de setiembre en la Plaza Mayor. El documento proponía que la declaratoria fuera una expresión política e institucional de desaprobación, sin representar una sanción penal, administrativa ni una limitación de derechos.

Tras conocerse el resultado, Arce lanzó fuertes críticas contra la decisión y sostuvo que enviar el asunto a comisión equivale, desde su perspectiva, a postergar indefinidamente una respuesta.

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“Mario Redondo con sus regidores votaron en contra la moción, no la dispensaron de trámite a comisión, la mandaron a una comisión a morir ahí”, manifestó el regidor.

El alcalde Mario Redondo, por su parte, expresó durante la discusión que censuraba situaciones ocurridas el 14 de setiembre, pero pidió “bajar la temperatura al debate nacional”. Medios que siguieron la sesión reportaron además que regidores de su agrupación no respaldaron la dispensa necesaria para llevar la declaratoria directamente al fondo.

Cerca de 7.000 firmas tampoco cambiaron el resultado

Otro de los puntos que generó molestia entre quienes promovían las mociones fue la presentación de aproximadamente 7.000 firmas ciudadanas recogidas en menos de 24 horas.

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Durante la sesión, se planteó que la figura de persona non grata debía entenderse como una manifestación simbólica y moral, no como una prohibición para ingresar a Cartago.

Arce lamentó que ese respaldo ciudadano no fuera suficiente para que el Concejo resolviera inmediatamente.

“Da mucha pena que casi siete mil cartagineses firmaran la solicitud y todo y no quisieron”, cuestionó.

El liberacionista agregó que, ante las dudas planteadas durante la sesión sobre la viabilidad jurídica de declarar a una persona non grata, propuso cambiar la fórmula y aprobar en su lugar un voto de censura.

“Posiblemente la palabra, por un tema de legalidad, no podía aplicarse, pero tampoco quisieron aceptar que hiciéramos un voto de censura”, señaló Arce.

Esa alternativa efectivamente surgió durante la discusión. Ante los cuestionamientos sobre el fundamento jurídico de la declaratoria, Arce planteó sustituirla por un voto de censura contra Chaves; otras mociones también incorporaron términos como “repudio” y “censura”, pero tampoco lograron superar esa noche el trámite de comisión.

Tres propuestas y ninguna votación de fondo

La sesión no se limitó a la iniciativa de Arce. En total se discutieron tres mociones relacionadas con lo sucedido el 14 de setiembre, con planteamientos que incluían declarar non grato a Chaves, censurar actuaciones atribuidas al ministro, solicitar una disculpa pública y pedir explicaciones por las restricciones denunciadas en la Plaza Mayor.

Ninguna logró ser aprobada por el fondo durante la sesión y las tres terminaron remitidas a comisiones municipales.

Durante la discusión también se cuestionaron los controles de ingreso a la Plaza Mayor, incluida la solicitud de documentos de identidad y las restricciones denunciadas por ciudadanos para ingresar con determinados faroles o mensajes. El Concejo, sin embargo, no estableció durante esa sesión quién ordenó cada una de esas medidas.

Para Arce, el desenlace deja una responsabilidad política que, según afirmó, será recordada por quienes respaldaron la petición.

Por ahora, Rodrigo Chaves no ha sido declarado persona non grata en Cartago ni ha recibido un voto de censura del Concejo Municipal. Las iniciativas continúan su trámite en comisión y podrían regresar posteriormente al plenario para una discusión de fondo.