Regidor de Cartago propone declarar persona non grata a Rodrigo Chaves por hechos del 14 de setiembre

La iniciativa fue presentada este miércoles por el regidor Jonathan Arce Moya y plantea un pronunciamiento formal contra el actual ministro de la Presidencia y Hacienda por lo ocurrido durante los actos patrios en la Plaza Mayor. El documento solicita que la moción sea conocida con dispensa de trámite de comisión.

La polémica generada durante las celebraciones patrias del pasado 14 de setiembre en Cartago llegó este miércoles al ámbito municipal.

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El regidor Jonathan Arce Moya, del Partido Liberación Nacional (PLN), presentó una moción ante el Concejo Municipal de Cartago con la que propone declarar “persona non grata” en el cantón al actual ministro de la Presidencia y Hacienda, Rodrigo Chaves Robles.

Arce figura como regidor propietario del Concejo Municipal para el periodo 2024-2028 y representante del PLN, según la información oficial de la Municipalidad de Cartago.

En 3 puntos La iniciativa fue presentada este miércoles por el regidor Jonathan Arce Moya y plantea un pronunciamiento formal contra el actual ministro de la Presidencia y Hacienda por lo ocurrido durante los actos patrios en la Plaza Mayor. La polémica generada durante las celebraciones patrias del pasado 14 de setiembre en Cartago llegó este miércoles al ámbito municipal. El documento de Arce concluye con un pronunciamiento político personal en el que critica lo sucedido durante la celebración y cuestiona las condiciones en las que se desarrollaron los actos en la Plaza Mayor.

La moción, fechada este 16 de setiembre, fundamenta la propuesta en los acontecimientos registrados durante las actividades oficiales de conmemoración de la Independencia realizadas dos días antes en la Plaza Mayor.

El documento sostiene que durante aquella jornada se produjeron hechos y manifestaciones que fueron percibidos como faltas de respeto hacia autoridades, instituciones y el carácter solemne de la celebración.

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El texto es cuidadoso al señalar que se trata de actuaciones que “se atribuyen” a Chaves y agrega que, de comprobarse en los términos correspondientes, serían contrarias —según el planteamiento del regidor— a los principios de respeto institucional, convivencia democrática y civismo.

Uno de los episodios que generó controversia ocurrió cuando un ciudadano abordó a Chaves para preguntarle por qué debía presentar su cédula de identidad para ingresar a la Plaza Mayor.

Durante la conversación, registrada en video, el hombre cuestionó el control de acceso y Chaves inicialmente respondió que desconocía la razón. Posteriormente utilizó expresiones como “cremita de rosas” y “lero lero, calzón de cuero” al responderle. El intercambio fue divulgado por diferentes medios de comunicación.

La Fuerza Pública mantuvo ese día un perímetro de seguridad y se solicitaron documentos de identidad para controlar el acceso a la Plaza Mayor, medida que también fue objeto de cuestionamientos posteriores.

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La propuesta de Arce solicita ser conocida con dispensa de trámite de comisión y plantea, como primer punto, declarar a Rodrigo Chaves “persona non grata” en el cantón de Cartago.

Según el documento, esta declaratoria constituiría una expresión política e institucional de desaprobación y no representaría una sanción penal o administrativa ni una restricción de derechos fundamentales.

Además, la moción plantea que la Municipalidad manifieste públicamente su compromiso con los valores patrios, las instituciones democráticas, la dignidad de los actos oficiales y la convivencia pacífica.

También propone condenar cualquier conducta que menoscabe la dignidad de las autoridades, las instituciones, la ciudadanía o las celebraciones patrias, independientemente de quién la realice o del cargo que ocupe.

Finalmente, solicita instruir a la Secretaría del Concejo Municipal para incorporar un eventual acuerdo en el acta correspondiente y gestionar su divulgación entre las demás municipalidades del país.

Es una propuesta, todavía no una declaratoria

Un aspecto importante es que el documento revisado corresponde a una moción presentada por el regidor Arce. El texto no acredita que el Concejo Municipal ya la haya sometido a votación ni que Rodrigo Chaves haya sido oficialmente declarado persona non grata en Cartago.

Por esa razón, hasta que exista un acuerdo del Concejo, se trata de una propuesta que deberá ser conocida por el órgano municipal.

La moción se suma a otras iniciativas surgidas después de los acontecimientos del 14 de setiembre. Este miércoles también trascendió que un grupo de ciudadanos cartagineses impulsaba una recolección de firmas para solicitar al Concejo una declaratoria similar contra Chaves.

El documento de Arce concluye con un pronunciamiento político personal en el que critica lo sucedido durante la celebración y cuestiona las condiciones en las que se desarrollaron los actos en la Plaza Mayor. Esas afirmaciones corresponden al criterio expresado por el regidor y no a un acuerdo adoptado por la Municipalidad.