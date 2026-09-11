Joven de 20 años muere de un balazo en la cabeza tras salir de su casa en Pavas

Dos ataques armados ocurridos la noche del jueves dejaron un joven fallecido en Lomas del Río y otro herido de bala en el sector de 15 de Setiembre, en San José.

Una detonación alertó a los vecinos y, poco después, un joven de apenas 20 años apareció sin vida en una calle de Lomas del Río, en Pavas, San José.

El homicidio ocurrió cerca de la medianoche de este jueves. El reporte ingresó a las autoridades a las 11:55 p. m.

En 3 puntos Dos ataques armados ocurridos la noche del jueves dejaron un joven fallecido en Lomas del Río y otro herido de bala en el sector de 15 de Setiembre, en San José. Una detonación alertó a los vecinos y, poco después, un joven de apenas 20 años apareció sin vida en una calle de Lomas del Río, en Pavas, San José. Ambos casos permanecen bajo investigación de las autoridades judiciales.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la víctima, de apellido Zúñiga, se encontraba dentro de su vivienda cuando, en determinado momento, salió a la vía pública.

Instantes después se escuchó una detonación. El joven fue localizado con un impacto de bala en la cabeza y falleció en el sitio.

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El autor o los autores del crimen escaparon y, hasta el momento, no se reportan personas detenidas.

El cuerpo de Zúñiga fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia correspondiente. Los agentes mantienen las investigaciones para esclarecer el móvil del homicidio e identificar a los responsables.

Horas antes, otro ataque armado se registró en el sector de 15 de Setiembre, en San José.

En este caso, un hombre de apellido García, de 21 años, se encontraba en la vía pública cuando presuntamente fue abordado por un sujeto que, por motivos todavía desconocidos, le disparó en las piernas.

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El reporte de esta agresión ingresó a las 9:30 p. m. del jueves. El atacante huyó, mientras que el herido se trasladó por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios.

Ambos casos permanecen bajo investigación de las autoridades judiciales.