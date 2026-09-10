OIJ detiene a tres sospechosos de compartir material de abuso sexual infantil en grupo de mensajería

La investigación comenzó tras una alerta enviada por autoridades españolas sobre tres usuarios ubicados en Costa Rica.

Agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este jueves tres allanamientos en diferentes puntos del país, que permitieron detener a tres hombres sospechosos de producir, almacenar y difundir material de abuso sexual infantil.

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En 3 puntos La investigación comenzó tras una alerta enviada por autoridades españolas sobre tres usuarios ubicados en Costa Rica. Agentes de la Sección Especializada contra el Cibercrimen del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) realizaron la mañana de este jueves tres allanamientos en diferentes puntos del país. Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

Los detenidos son tres hombres de apellidos Vásquez, de 42 años; Ureña, de 40, y Molina, de 30 años.

La investigación comenzó en enero de este año, luego de que autoridades españolas alertaran al OIJ sobre la existencia en Costa Rica de tres usuarios que aparentemente estaban inscritos en un grupo de mensajería instantánea en el cual se compartía y difundía contenido relacionado con abuso sexual infantil.

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A partir de esa información, los agentes judiciales desarrollaron diferentes diligencias, entre ellas vigilancias y seguimientos, con las cuales lograron identificar y ubicar a los sospechosos.

Los allanamientos se efectuaron en barrio Bellavista de Corredores, en el Coyol de Alajuela y en Gravilias de Desamparados.

Además de detener a los tres hombres, los investigadores decomisaron teléfonos celulares, tabletas electrónicas y dispositivos de almacenamiento, entre otros indicios considerados importantes para el avance de la investigación.

Los sospechosos quedaron a las órdenes del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.