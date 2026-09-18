Incendio cerca de escuela en Cartago causa alerta: Cruz Roja atiende al menos a 30 personas afectadas

La Cruz Roja movilizó ocho ambulancias y un vehículo operativo. Una mujer fue trasladada en condición urgente al Hospital Dr. Max Peralta.

La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este viernes un incendio registrado en las inmediaciones de la Escuela San Ignacio de Loyola, en Cartago, emergencia que dejó al menos 30 personas afectadas por inhalación de humo.

El despacho de los equipos de emergencia se realizó aproximadamente a las 3:20 p. m., luego de que se reportara el incendio cerca del centro educativo.

En 3 puntos La Cruz Roja movilizó ocho ambulancias y un vehículo operativo. La Cruz Roja Costarricense atendió la tarde de este viernes un incendio registrado en las inmediaciones de la Escuela San Ignacio de Loyola, en Cartago, emergencia que dejó al menos 30 personas afectadas por inhalación de humo. Hasta el momento, la información proporcionada por la Cruz Roja se concentra en la atención de las personas afectadas y el traslado de una paciente, sin que se hayan informado otros detalles sobre las causas del incendio.

Ante la situación, la Cruz Roja movilizó un importante operativo compuesto por siete ambulancias básicas, una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo operativo.

Los socorristas comenzaron con la valoración de las personas que se encontraban en el sitio. Hasta el momento, los equipos habían atendido a 25 pacientes, según el reporte de la institución.

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Entre las personas valoradas se encuentra una mujer que debió ser trasladada en condición urgente al Hospital Dr. Max Peralta de Cartago para recibir atención médica.

Como medida preventiva ante la presencia de humo y las condiciones generadas por el incendio, se recomendó realizar la evacuación total del centro educativo.

Las unidades de la Cruz Roja permanecen en el lugar para continuar con la valoración y atención de las personas afectadas por la inhalación de humo.

La institución mantiene sus recursos desplegados mientras se desarrollan las labores correspondientes en la zona y se determina el alcance de la emergencia.

Hasta el momento, la información proporcionada por la Cruz Roja se concentra en la atención de las personas afectadas y el traslado de una paciente, sin que se hayan informado otros detalles sobre las causas del incendio.