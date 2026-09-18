Hasta 130 intervenciones: Policía antidrogas saca de las calles a vendedores con antecedentes

Los operativos permitieron decomisar crack, cocaína, marihuana y dinero en efectivo.

La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó una serie de operativos en San José y Guanacaste que permitieron detener a varias personas presuntamente vinculadas con el narcomenudeo.

De acuerdo con la información suministrada por la PCD, las investigaciones estaban relacionadas con ventas y distribución de drogas que, según la institución, generaban situaciones de inseguridad, robos, asaltos y consumo de estupefacientes en sectores cercanos a centros educativos.

Uno de los principales operativos se desarrolló en barrio México, distrito Merced, San José, donde los agentes allanaron una vivienda y detuvieron a tres personas.

En 3 puntos Los operativos permitieron decomisar crack, cocaína, marihuana y dinero en efectivo. La Policía de Control de Drogas (PCD) realizó una serie de operativos en San José y Guanacaste que permitieron detener a varias personas presuntamente vinculadas con el narcomenudeo. Según los datos proporcionados por la PCD, durante lo que va de 2026 la institución ha realizado 351 casos relacionados con tráfico de drogas, que han permitido la detención de 633 personas.

Entre los detenidos figura un hombre de apellido Campos, quien, según la PCD, ha sido intervenido en 120 ocasiones por tenencia de drogas y en otras 11 oportunidades por portación ilegal de arma permitida.

La institución también señala que Campos registra antecedentes por robo agravado, abusos sexuales contra personas mayores de edad, amenazas a la autoridad, hurto y perturbación del orden público.

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En el mismo caso fueron detenidos Narváez, quien mantiene antecedentes por robo agravado y simple, portación ilegal de arma, desobediencia, desacato a la autoridad, tenencia de drogas, robo con violencia sobre las personas e infracción a la Ley de Licores; y Mendoza, quien no registra antecedentes, según el reporte policial.

La PCD también desarrolló tres casos independientes en los barrios Las Brisas, San Luis y Buenos Aires, en Tilarán, Guanacaste.

En estos operativos los agentes intervinieron cinco viviendas para detener a personas que presuntamente se dedicaban a la venta y distribución de drogas.

En el primer caso fueron detenidos Rodríguez, quien posee 22 informes policiales por tenencia de drogas, y una mujer de apellido Mayorga, quien mantiene informes relacionados con pensión alimentaria.

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En el segundo operativo fueron detenidos Calderón, con informes policiales por tenencia de drogas y antecedentes judiciales por receptación y hurto; Cruz, quien registra antecedentes por robo agravado y 13 informes policiales por tenencia de drogas; y una mujer de apellido Valerio, con informes policiales por agresión psicológica, violencia y agresión física.

En el tercer caso fue detenido Murillo, quien posee informes policiales por tenencia de drogas y daños.

Durante la revisión de las viviendas allanadas, los agentes decomisaron 82 dosis de crack, 46 dosis de cocaína y 51 envoltorios de marihuana, además de 85 gramos de esa misma droga.

También fueron incautados ₡263.000 en efectivo, un vehículo y utensilios que, según la PCD, serían utilizados para la preparación y dosificación de drogas.

Todas las personas detenidas fueron remitidas al Ministerio Público, donde quedaron a la espera de que se determine su situación y las eventuales medidas cautelares.

Los operativos contaron con el apoyo de la Fuerza Pública y de la Unidad Especial de Apoyo (UEA).

Según los datos proporcionados por la PCD, durante lo que va de 2026 la institución ha realizado 351 casos relacionados con tráfico de drogas, que han permitido la detención de 633 personas.