Guardacostas ticos encuentran parte de cargamento que lancha narco lanzó al mar antes de ser detenida en Panamá

El cargamento estaba distribuido en 60 paquetes dentro de dos sacos. El hallazgo se produjo cerca de la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá.

El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) ubicó aproximadamente 71 kilogramos de cocaína durante un operativo desarrollado en aguas del Pacífico Sur, cerca de la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá.

En 3 puntos El cargamento estaba distribuido en 60 paquetes dentro de dos sacos. El Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) ubicó aproximadamente 71 kilogramos de cocaína durante un operativo desarrollado en aguas del Pacífico Sur, cerca de la frontera marítima entre Costa Rica y Panamá. El intercambio de información permitió orientar las labores operativas en una zona cercana a la frontera marítima y facilitar la respuesta de las autoridades ante la alerta relacionada con el posible traslado de sustancias ilícitas.

De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, los oficiales localizaron dos sacos que contenían 60 paquetes con la aparente droga.

El hallazgo se produjo mientras Guardacostas realizaba labores de contención y apoyo a las autoridades panameñas, luego de recibir información de inteligencia relacionada con una embarcación que presuntamente transportaba sustancias ilícitas.

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Como parte del operativo, el Servicio Nacional Aeronaval de Panamá (SENAN) interceptó la embarcación en aguas panameñas, mientras que los oficiales costarricenses ubicaron los paquetes durante las labores desarrolladas en el sector correspondiente.

La operación contó con información proporcionada por diferentes agencias y cuerpos de seguridad internacionales. Entre ellos se encuentran la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), la Armada Nacional de Colombia y la Fuerza Conjunta Interagencial Sur de Estados Unidos.

El resultado también fue posible gracias a la coordinación mantenida entre el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica y el SENAN de Panamá, con acciones desarrolladas respetando las respectivas jurisdicciones marítimas de ambos países.

El intercambio de información permitió orientar las labores operativas en una zona cercana a la frontera marítima y facilitar la respuesta de las autoridades ante la alerta relacionada con el posible traslado de sustancias ilícitas.