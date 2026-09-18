Evangélicos molestos con revelación de Abril Gordienko sobre líder religioso: ''Pone injustamente bajo sospecha a miles de pastores''

La Federación Alianza Evangélica Costarricense exigió a la diputada identificar al pastor al que atribuye un supuesto ofrecimiento de 42.000 votos por ₡420 millones y presentar las pruebas ante las autoridades.

La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) reaccionó este jueves a las declaraciones de la diputada Abril Gordienko, quien afirmó públicamente que durante la pasada campaña electoral un pastor cristiano le habría ofrecido 42.000 votos a cambio de ₡420 millones.

La organización calificó el señalamiento como un asunto de gravedad y cuestionó que la legisladora se haya referido únicamente a “un pastor”, sin revelar públicamente su identidad.

En 3 puntos La Federación Alianza Evangélica Costarricense exigió a la diputada identificar al pastor al que atribuye un supuesto ofrecimiento de 42.000 votos por ₡420 millones y presentar las pruebas ante las autoridades. La Federación Alianza Evangélica Costarricense (FAEC) reaccionó este jueves a las declaraciones de la diputada Abril Gordienko. La FAEC enfatizó que defenderá el buen nombre de los pastores frente a generalizaciones, pero también sostuvo que cualquier persona que haya cometido una conducta contraria a la ley debe responder individualmente por sus actos.

Según la FAEC, mantener la acusación sin identificar a la persona señalada “abre la puerta a generalizaciones y pone injustamente bajo sospecha a miles de pastores que sirven con integridad en Costa Rica”.

Por esa razón, la Federación anunció que enviará una carta formal a Gordienko para solicitarle que revele el nombre del pastor al que hizo referencia y que presente ante las autoridades competentes la denuncia y las pruebas correspondientes.

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La organización sostiene que, si los hechos descritos por la diputada llegaran a comprobarse y reunieran los elementos establecidos por la legislación, podrían relacionarse con el delito contra la libre determinación del votante contemplado en el artículo 279 del Código Electoral.

La FAEC señaló que su posición no pretende impedir que se investigue una eventual conducta irregular. Por el contrario, planteó que, si existe una acusación, debe individualizarse al responsable y, si existen elementos que apunten a un posible delito, estos deben ser puestos en conocimiento de las autoridades.

“Si existe una acusación, debe identificarse al responsable. Si existe un posible delito, debe denunciarse. Lo que no corresponde es dejar bajo sospecha a todo el pastorado costarricense”, señaló la organización.

La Federación también defendió la autonomía de los votantes evangélicos y rechazó la idea de que los pastores puedan considerarse propietarios o administradores de esos sufragios.

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Según la FAEC, los cristianos evangélicos representan aproximadamente el 30% del electorado costarricense y cada creyente ejerce individualmente su derecho al voto de acuerdo con su propia conciencia.

“Ningún pastor es dueño de esos votos. Cada cristiano decide en conciencia y ejerce individualmente su derecho al sufragio”, manifestó la organización.

La reacción se produce un día después de que Gordienko hiciera la revelación durante una sesión del Plenario Legislativo. Tras sus declaraciones, también surgieron llamados para que precisara las circunstancias del supuesto ofrecimiento y aportara información que permita determinar quién habría realizado la propuesta.

La FAEC enfatizó que defenderá el buen nombre de los pastores frente a generalizaciones, pero también sostuvo que cualquier persona que haya cometido una conducta contraria a la ley debe responder individualmente por sus actos.