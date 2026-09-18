¡En menos de 24 horas! Fiscalía acusa a hombre por ataque a carro en San Ramón y ahora está a las puertas de un juicio

La Fiscalía Adjunta de San Ramón concluyó en menos de 24 horas la investigación contra un hombre de apellido Rodríguez, sospechoso de daños agravados, y solicitó la apertura a juicio.

La Fiscalía Adjunta de San Ramón concluyó en menos de 24 horas el proceso de investigación contra un hombre de apellido Rodríguez, sospechoso de cometer el delito de daños agravados, y presentó el requerimiento conclusivo de acusación en su contra.

El Ministerio Público informó que ahora el acto será comunicado a las partes involucradas, quienes tendrán la posibilidad de determinar si desean presentar una querella, es decir, una acusación privada, y/o una acción civil resarcitoria para reclamar el pago de los daños y perjuicios que correspondan.

En 3 puntos La Fiscalía Adjunta de San Ramón concluyó en menos de 24 horas la investigación contra un hombre de apellido Rodríguez, sospechoso de daños agravados, y solicitó la apertura a juicio. La Fiscalía Adjunta de San Ramón concluyó en menos de 24 horas el proceso de investigación contra un hombre de apellido Rodríguez, sospechoso de cometer el delito de daños agravados. El caso corresponde al expediente 26-000556-0332-PE.

Una vez que concluya ese plazo, el expediente será enviado al Juzgado Penal de San Ramón junto con la solicitud de apertura a juicio.

Mientras avanza el proceso, Rodríguez permanece sometido a medidas cautelares. Entre ellas, tiene prohibido molestar, intimidar, agredir o perturbar a la ofendida y a su núcleo familiar.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Además, el imputado no puede acercarse a la víctima a una distancia menor de 100 metros y debe mantener un domicilio fijo.

Los hechos que dieron origen a la investigación trascendieron luego de que en redes sociales comenzara a circular un video en el que Rodríguez habría golpeado el vehículo en el que viajaban la ofendida y su hija.

De acuerdo con las imágenes que fueron difundidas, después de esa actuación el automóvil habría sufrido daños.

La investigación también contempla un incidente ocurrido un día antes. Según la sospecha planteada en el caso, Rodríguez y la ofendida estuvieron cerca de colisionar, situación que, en apariencia, habría provocado que el hombre le hiciera un reclamo.

Publicidad

El Ministerio Público deberá ahora continuar con las siguientes etapas del proceso, mientras las partes conocen formalmente la acusación y valoran si ejercerán las acciones que permite la legislación.

El caso corresponde al expediente 26-000556-0332-PE.