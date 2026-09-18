El Niño golpea a Costa Rica: CNE amplía alertas y prevé intensidad muy fuerte

El fenómeno mantiene una intensidad fuerte, con temperaturas récord en el Pacífico Ecuatorial. La CNE declaró alerta naranja en varias zonas y amarilla en otras regiones del país.

Costa Rica mantiene la influencia del fenómeno El Niño, cuya intensidad continúa aumentando y ya alcanza niveles considerados fuertes en el Pacífico Ecuatorial, según la actualización más reciente del Sistema de Alerta Temprana del ENOS (SAT-ENOS), con fecha del 9 de septiembre de 2026.

El reporte señala que las condiciones climáticas del país continúan afectadas por el fenómeno debido al acople entre el océano y la atmósfera. La temperatura superficial del mar en el Pacífico Ecuatorial no solo permanece por encima de los valores normales, sino que también ha aumentado durante los últimos meses.

Además, desde finales de agosto se observa una masa fría al oeste del Pacífico Ecuatorial. En el Mar Caribe, mientras tanto, las temperaturas superficiales continúan levemente por encima de lo normal y se prevé que esta condición se mantenga.

En 3 puntos El fenómeno mantiene una intensidad fuerte, con temperaturas récord en el Pacífico Ecuatorial. Costa Rica mantiene la influencia del fenómeno El Niño, cuya intensidad continúa aumentando y ya alcanza niveles considerados fuertes en el Pacífico Ecuatorial. También pidió mantener informada a la población mediante los reportes técnicos del Instituto Meteorológico Nacional y de la propia CNE, además de movilizar recursos cuando sea necesario para reducir los posibles impactos.

Uno de los principales indicadores utilizados para monitorear el fenómeno es la región conocida como El Niño 3. Según el informe, sus valores volvieron a romper récords durante agosto, tal como ocurrió en los tres meses anteriores.

La intensidad registrada supera los 1,8 °C, por lo que actualmente el fenómeno es catalogado como fuerte. Las proyecciones indican que esta condición podría mantenerse al menos hasta octubre.

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Posteriormente, entre noviembre de 2026 y enero de 2027, se prevé un incremento hasta alcanzar una intensidad catalogada como muy fuerte, que corresponde a anomalías superiores a 2 °C.

La clasificación establece como débil una anomalía superior a 0,5 °C, moderada cuando supera 1 °C, fuerte por encima de 1,5 °C y muy fuerte cuando rebasa los 2 °C.

Los datos de enero a agosto de 2026 muestran una marcada diferencia entre las regiones climáticas del país.

El Pacífico Norte registra un déficit de lluvias del 37%, seguido por el Pacífico Central con 28%, el Pacífico Sur con 25% y el Valle Central con 20%.

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En contraste, la Zona Norte Occidental presenta condiciones cercanas a lo normal, con un 4% de excedente. En la Zona Norte Oriental el exceso alcanza 37%, mientras que el Caribe Norte registra 42% y el Caribe Sur 38%.

El Sistema de Alerta Temprana de Sequía mantiene, además, la condición de sequía meteorológica en el Valle Central, la Zona Norte Occidental y la vertiente del Pacífico.

La CNE advierte que una distribución irregular de las lluvias es característica de un evento El Niño. Por ello, incluso en zonas donde se acumulan excedentes de precipitación, pueden presentarse episodios de lluvias extremas concentrados en pocos días.

Ante este escenario, la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias amplió los estados de alerta.

La alerta naranja, correspondiente a movilización y contención, rige para el Pacífico Norte, el Pacífico Central y la Zona de los Santos.

En el Pacífico Norte incluye La Cruz, Liberia, Bagaces, Cañas, Tilarán, Abangares, Carrillo, Hojancha, Nandayure, Santa Cruz y Nicoya.

En el Pacífico Central abarca Puntarenas, Esparza, Montes de Oro, Monteverde, Orotina, San Mateo, Garabito, Parrita y Quepos. En la Zona de los Santos comprende Tarrazú, León Cortés y Dota.

La alerta amarilla, de preparación, se mantiene para el Pacífico Sur, el Valle Central y la Zona Norte Occidental.

La CNE solicitó a las instituciones revisar sus planes de contingencia, preparar escenarios ante posibles impactos, dar seguimiento constante al fenómeno y comunicar oportunamente las afectaciones que se presenten.

También pidió mantener informada a la población mediante los reportes técnicos del Instituto Meteorológico Nacional y de la propia CNE, además de movilizar recursos cuando sea necesario para reducir los posibles impactos.