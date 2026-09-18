Costa Rica mete dos equipos en semifinales y asegura dos boletos para la Concachampions 2027

Cartaginés y Alajuelense superaron sus respectivas series de cuartos de final de la Copa Centroamericana y no sólo avanzaron entre los cuatro mejores del torneo : también garantizaron su presencia en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

Costa Rica tendrá representación asegurada en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2027 gracias a Cartaginés y Alajuelense, protagonistas de una jornada internacional que dejó a ambos clubes instalados en las semifinales de la Copa Centroamericana 2026.

El primero en celebrar fue el Club Sport Cartaginés, que eliminó al Deportivo Saprissa en una vibrante serie costarricense.

Los brumosos se impusieron 3-2 en el partido de vuelta disputado en el estadio José Rafael “Fello” Meza y sellaron la clasificación con un marcador global de 5-4. Bernald Alfaro convirtió desde el punto de penal al minuto 88 para darle a los dirigidos por Amarini Villatoro el histórico boleto a semifinales.

En 3 puntos Cartaginés y Alajuelense superaron sus respectivas series de cuartos de final de la Copa Centroamericana y no sólo avanzaron entre los cuatro mejores del torneo : también garantizaron su presencia en la Copa de Campeones de la Concacaf… Costa Rica tendrá representación asegurada en la próxima Copa de Campeones de la Concacaf 2027 gracias a Cartaginés y Alajuelense. Costa Rica ya tiene dos representantes en la próxima Concachampions.

La clasificación tiene un significado especial para el conjunto de la Vieja Metrópoli, ya que es la primera vez que Cartaginés alcanza las semifinales de la Copa Centroamericana.

Y el premio no se quedó únicamente en la clasificación. Al alcanzar esta instancia, los brumosos aseguraron automáticamente su presencia en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

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Alajuelense también cumple y mantiene vivo el sueño del tetracampeonato

Una noche después, Liga Deportiva Alajuelense completó la celebración costarricense.

La Liga derrotó 3-1 al Marathón de Honduras en el estadio Alejandro Morera Soto y ganó la serie con un contundente 5-3 en el marcador global, después del empate 2-2 registrado en el partido de ida.

Jeison Lucumí, Ronaldo Cisneros y Ronald Matarrita, este último desde el punto de penal, marcaron los goles que llevaron nuevamente al conjunto rojinegro a las semifinales.

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Con este resultado, Alajuelense no solamente mantiene su defensa del título regional, sino que también aseguró oficialmente un nuevo boleto para Costa Rica en la Copa de Campeones de la Concacaf 2027.

La clasificación representa además otro capítulo en el dominio reciente de Alajuelense en este torneo, donde busca conquistar por cuarta ocasión consecutiva el campeonato centroamericano.

Cartaginés y Alajuelense forman parte ahora del grupo de cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana 2026.

La clasificación de ambos tiene un efecto directo en el fútbol costarricense: dos clubes nacionales ya tienen garantizada su participación en la Concacaf Champions Cup 2027.

El formato de la competencia establece que los cuatro semifinalistas de la Copa Centroamericana obtienen automáticamente su clasificación al torneo continental del próximo año. Además, los dos boletos restantes se definirán mediante el Play-In.

Ahora el escenario cambia. Cartaginés ya hizo historia y buscará seguir escribiendo capítulos inéditos, mientras Alajuelense tendrá nuevamente la presión de defender su corona y perseguir un cuarto título consecutivo.

Las semifinales están previstas para disputarse entre el 20 y 22 de octubre, con los partidos de vuelta programados entre el 27 y 29 de octubre.

Costa Rica ya tiene dos representantes en la próxima Concachampions. Y la Copa Centroamericana todavía guarda varias páginas por escribir.