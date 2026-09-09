Cómo obtener y cobrar una incapacidad de la CCSS: requisitos, pasos y cuánto pagan

La incapacidad se registra digitalmente, pero el trabajador debe avisar al patrono y mantener actualizada su cuenta bancaria. Una omisión puede retrasar el depósito.

La incapacidad por enfermedad no termina con la consulta médica. Aunque la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) realiza el procedimiento de manera digital, el trabajador debe cumplir varios pasos para evitar atrasos en el reconocimiento o pago del subsidio.

AM Explica cuáles son los requisitos, quién paga cada día y qué se puede hacer cuando la solicitud es rechazada.

Cuando un médico u odontólogo de la CCSS determina que una persona no puede trabajar temporalmente, registra la incapacidad en el sistema institucional.

En 3 puntos La incapacidad se registra digitalmente, pero el trabajador debe avisar al patrono y mantener actualizada su cuenta bancaria. La incapacidad por enfermedad no termina con la consulta médica. La recomendación final es sencilla: informar inmediatamente al empleador, guardar el comprobante, revisar las cotizaciones y mantener actualizada la cuenta bancaria.

El paciente recibe un comprobante con un número de registro o código verificador, normalmente ubicado en la esquina superior derecha del documento.

Aunque el trámite sea digital, el trabajador debe comunicar la incapacidad a su patrono cuanto antes y enviarle el número de registro o el comprobante. Lo recomendable es conservar una prueba del aviso, como un correo electrónico o mensaje.

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Con esa información, el empleador puede verificar el documento en línea y reportarlo correctamente.

En una incapacidad por enfermedad común, el pago se distribuye de la siguiente manera:

Durante los primeros tres días, el patrono debe reconocer el 50% del salario ordinario correspondiente a ese periodo, de acuerdo con el criterio aplicado por el Ministerio de Trabajo.

A partir del cuarto día, la CCSS paga un subsidio equivalente al 60% del promedio de los salarios registrados durante los tres meses inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad. El reglamento establece que el subsidio de la Caja comienza precisamente desde ese cuarto día. CCSS, Ministerio de Trabajo

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Si una nueva incapacidad se emite dentro de los 30 días posteriores a la anterior y corresponde al mismo padecimiento, la Caja puede considerarla una continuación para efectos del subsidio.

Para recibir el subsidio económico, el trabajador debe cumplir los requisitos de cotización establecidos por el Seguro de Salud.

Como regla general, se requieren tres cuotas mensuales consecutivas inmediatamente anteriores al inicio de la incapacidad, o bien seis cuotas durante los 12 meses anteriores, según la condición del asegurado.

No cumplir con las cotizaciones puede afectar el pago económico, aunque no necesariamente impide recibir atención médica.

El asegurado debe registrar una cuenta bancaria a su nombre para recibir el depósito.

Esta gestión puede efectuarse mediante la Oficina Virtual de la CCSS. La persona debe revisar que los datos estén actualizados y que la cuenta se encuentre activa.

El tiempo del depósito puede variar según el procesamiento institucional, la información enviada por el patrono y la situación de las planillas. Por eso, no debe asumirse que el dinero llegará automáticamente en una fecha exacta.

¿Sirve una incapacidad de un médico privado?

Un médico particular emite una recomendación de reposo, pero ese documento no produce automáticamente los mismos efectos que una incapacidad institucional.

El asegurado debe presentar la recomendación ante el centro de salud de la CCSS que le corresponda para solicitar su validación. La Caja puede aceptarla, modificar el periodo recomendado o rechazarla, según el criterio médico y los documentos aportados.

El trámite debe realizarse dentro del plazo establecido por la institución, por lo que conviene contactar inmediatamente al EBAIS, clínica u hospital de adscripción. No es recomendable esperar varios días ni limitarse a entregar el certificado privado al patrono.

Si la lesión o enfermedad ocurrió a causa del trabajo, el caso no debe tramitarse como una enfermedad común.

La atención y el subsidio corresponden al Instituto Nacional de Seguros (INS), mediante la póliza de Riesgos del Trabajo. En esos casos, la cobertura económica se reconoce desde el primer día, siempre que el evento sea aceptado como riesgo laboral.

El primer paso es acudir a la sucursal de la CCSS o al área encargada de validar incapacidades para solicitar una explicación formal.

El rechazo puede relacionarse con falta de cotizaciones, errores en el número de cuenta, inconsistencias en las planillas o una inscripción patronal incorrecta.

Si el problema fue provocado por una omisión del empleador, el trabajador puede solicitar una revisión y buscar asesoría laboral, pues el patrono podría tener responsabilidad por los perjuicios ocasionados.

Cuando la negativa continúa, el asegurado puede presentar los recursos administrativos correspondientes o acudir al Ministerio de Trabajo y a un profesional en derecho laboral.

¿La incapacidad afecta las vacaciones y el aguinaldo?

El periodo de incapacidad no rompe la continuidad de la relación laboral ni elimina el derecho a vacaciones.

Sin embargo, el subsidio pagado directamente por la CCSS no se considera salario. Por esa razón, esos montos normalmente no forman parte del cálculo del aguinaldo. Sí se toman en cuenta las sumas que el patrono reconozca como salario.

La recomendación final es sencilla: informar inmediatamente al empleador, guardar el comprobante, revisar las cotizaciones y mantener actualizada la cuenta bancaria. Esos pasos pueden evitar buena parte de los atrasos y rechazos.