Caso de niño de 3 años con graves quemaduras da un giro: esto decidió un juez sobre sus padres

El estremecedor caso del niño de apenas tres años que permanece hospitalizado con graves quemaduras y señales de presunto maltrato infantil tiene un nuevo capítulo judicial.

El Juzgado Penal de Cartago dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Marlon Álvarez Jiménez y Wendy Gutiérrez Acosta, padres del pequeño y sospechosos de las agresiones que habría sufrido el menor.

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La decisión judicial se produce después de que ambos fueran detenidos por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago, quienes desarrollan las investigaciones para esclarecer las circunstancias en las que el niño resultó gravemente lesionado.

El pequeño continúa internado en el Hospital Nacional de Niños, donde recibe atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

En 3 puntos El estremecedor caso del niño de apenas tres años que permanece hospitalizado con graves quemaduras y señales de presunto maltrato infantil tiene un nuevo capítulo judicial. El Juzgado Penal de Cartago dictó cuatro meses de prisión preventiva contra Marlon Álvarez Jiménez y Wendy Gutiérrez Acosta, padres del pequeño y sospechosos de las agresiones que habría sufrido el menor. El caso continúa bajo investigación judicial y todavía quedan interrogantes por esclarecer, especialmente sobre lo ocurrido durante los meses en que el pequeño estuvo viviendo con sus padres.

Todo habría comenzado cuando se fue a vivir con sus padres

Uno de los detalles más inquietantes que ha trascendido sobre este caso está relacionado con los meses previos a que se descubrieran las lesiones del niño.

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Según información conocida por AM Prensa, el menor vivía anteriormente bajo el cuidado de su abuela, quien reside en Siquirres, Limón, junto a otros dos hijos de la sospechosa.

Sin embargo, en agosto pasado sus padres decidieron llevárselo a vivir con ellos a Cartago.

De acuerdo con la información preliminar, fue a partir de ese cambio de residencia cuando habrían comenzado las agresiones físicas contra el pequeño.

Esta situación hace sospechar que el niño pudo haber sido víctima de episodios reiterados de maltrato durante varias semanas, antes de que su condición de salud encendiera las alarmas.

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Las autoridades deberán establecer con precisión cómo se produjeron las lesiones, cuándo ocurrieron y cuál habría sido la participación de cada uno de los sospechosos.

Las contradicciones que levantaron sospechas

Como informó anteriormente AM Prensa, el caso trascendió el pasado 7 de octubre, cuando las autoridades comenzaron a investigar las graves lesiones que presentaba el menor.

Durante las primeras diligencias, los investigadores entrevistaron al padre del niño, quien presuntamente ofreció una versión con importantes inconsistencias.

Posteriormente, la madre también fue interrogada y habría incurrido en contradicciones sobre lo sucedido.

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Estos elementos formaron parte de las investigaciones que terminaron con la detención de ambos progenitores y su presentación ante las autoridades judiciales.

Ahora, con la resolución del Juzgado Penal de Cartago, los dos sospechosos deberán permanecer cuatro meses en prisión preventiva mientras continúa la investigación penal.

La medida cautelar no constituye una declaración de culpabilidad, sino una disposición judicial mientras se desarrolla el proceso.

Entre tanto, el niño sigue hospitalizado, mientras los médicos trabajan en su recuperación.

El caso continúa bajo investigación judicial y todavía quedan interrogantes por esclarecer, especialmente sobre lo ocurrido durante los meses en que el pequeño estuvo viviendo con sus padres.