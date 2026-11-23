La Municipalidad de Cartago celebra la clasificación de cinco niños y jóvenes del programa del Laboratorio Innovación y Tecnologías STEAM, quienes representarán al país en la Olimpiada Mundial de Robótica 2026, la cual se llevará a cabo del 8 al 10 de diciembre en Puerto Rico.

La delegación costarricense está integrada por Mathías Jiménez de 14 años, Farith Fernández de 15 años, Luciana Loria de 12 años, Ángel Segura de 10 años y Matthew Chavarría de 10 años. Los estudiantes obtuvieron su clasificación tras destacar en la Competencia Nacional de Robótica realizada en septiembre anterior, demostrando habilidades avanzadas en programación, trabajo en equipo y resolución de problemas.

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En 3 puntos La Municipalidad de Cartago celebra la clasificación de cinco niños y jóvenes del programa del Laboratorio Innovación y Tecnologías STEAM, quienes representarán al país en la Olimpiada Mundial de Robótica 2026. La delegación costarricense está integrada por Mathías Jiménez de 14 años, Farith Fernández de 15 años, Luciana Loria de 12 años, Ángel Segura de 10 años y Matthew Chavarría de 10 años. El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, resaltó que la clasificación por cuarto año consecutivo refleja el esfuerzo de la juventud local y reafirma el compromiso de la municipalidad con el impulso de la educación tecnológica en el…

Los representantes competirán en la categoría Robot Mission bajo la temática Robots se encuentran con la cultura, un desafío que fusiona la innovación tecnológica con el patrimonio cultural a través de retos inspirados en las artes y la música. La delegación saldrá del país el próximo 6 de diciembre acompañada por su entrenador Andrés Carvajal.

El alcalde de Cartago, Mario Redondo Poveda, resaltó que la clasificación por cuarto año consecutivo refleja el esfuerzo de la juventud local y reafirma el compromiso de la municipalidad con el impulso de la educación tecnológica en el cantón.

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