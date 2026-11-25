Los conductores que se desplazan entre Oreamuno y Turrialba, en Cartago, encontrarán mejores condiciones de circulación en la ruta nacional 230, luego de que concluyeran los trabajos de asfaltado en un tramo de 9,5 kilómetros.

La intervención representó una inversión cercana a los ¢1.800 millones e incluyó obras complementarias para mejorar la infraestructura de la carretera, entre ellas la construcción de cunetas, espaldones y pasos de alcantarilla.

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En 3 puntos Los conductores que se desplazan entre Oreamuno y Turrialba, en Cartago, encontrarán mejores condiciones de circulación en la ruta nacional 230, luego de que concluyeran los trabajos de asfaltado en un tramo de 9,5 kilómetros. La intervención representó una inversión cercana a los ¢1.800 millones e incluyó obras complementarias para mejorar la infraestructura de la carretera, entre ellas la construcción de cunetas, espaldones y pasos de alcantarilla. La señalización permitirá complementar las mejoras realizadas en la carretera y contribuir a una circulación más ordenada y segura para quienes utilizan esta conexión entre comunidades de Cartago.

El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraín Zeledón, explicó el alcance de los trabajos realizados en esta vía.

“Esto es el asfaltado de 9.5 kilómetros en la ruta dos treinta. También construimos todo lo que son cunetas, espaldones, paso de alcantarilla para una inversión que ronda los mil ochocientos millones de colones”, indicó el jerarca.

Además de la colocación de la nueva superficie de rodamiento, el proyecto contempla labores de demarcación a lo largo de los 40 kilómetros de la ruta.

De acuerdo con los datos del MOPT, esos trabajos alcanzan actualmente un avance del 60%.

La señalización permitirá complementar las mejoras realizadas en la carretera y contribuir a una circulación más ordenada y segura para quienes utilizan esta conexión entre comunidades de Cartago.

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