El destino les tenía preparada una sorpresa. En medio del movimiento de pasajeros y las despedidas en el aeropuerto internacional Juan Santamaría, dos de los grandes referentes del deporte cartaginés se encontraron sin imaginar que compartirían un momento cargado de emoción.

Kenneth Tencio, figura del BMX freestyle, y David “Medallita” Jiménez, campeón mundial de boxeo, protagonizaron un abrazo que simbolizó mucho más que un saludo entre amigos: el orgullo de sus raíces brumosas y el sueño compartido de poner en alto el nombre de Costa Rica.

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Ambos se dirigían hacia Japón, aunque para enfrentar desafíos completamente diferentes.

En 3 puntos El destino les tenía preparada una sorpresa. Kenneth Tencio, figura del BMX freestyle, y David “Medallita” Jiménez, campeón mundial de boxeo. Con vuelos diferentes y competencias separadas por cientos de kilómetros, los dos brumosos partieron hacia territorio japonés con una misma ilusión: regresar a casa con nuevos motivos para que Cartago y Costa Rica celebren.

“Cuando nos vimos fue automático darnos un abrazo. Nos deseamos que Dios nos acompañara y que podamos regresar al país con el orgullo de mostrar nuestra bandera al mundo”, relató Tencio.

El ciclista competirá del 26 al 29 de noviembre en Sakai, Japón, donde se disputará la cuarta y última ronda de la Copa del Mundo de BMX Freestyle UCI 2026.

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Por su parte, Jiménez tendrá uno de los compromisos más importantes de su carrera el próximo domingo 29 de noviembre, cuando defienda su título mundial absoluto de peso supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), frente al japonés Seigo Yuri Akui, en Tokio.

Para Tencio, encontrarse con su coterráneo antes de emprender el viaje significó una dosis adicional de motivación.

“Fue algo mágico. Ese abrazo fue mucha energía positiva junta. Hablamos un poco de cosas, pero lo que más se trasmitió fue el deseo de darlo todo por nuestro país”, expresó el ciclista.

Los dos deportistas han construido sus carreras a base de esfuerzo, sacrificio y perseverancia, convirtiéndose en ejemplos para nuevas generaciones que sueñan con destacar internacionalmente.

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Aunque sus caminos deportivos son distintos, comparten el orgullo de ser cartagineses y una profunda admiración mutua.

Esta vez no hubo una medalla, un cinturón de campeón ni un podio de por medio. Solamente un abrazo espontáneo entre dos hombres que conocen el sacrificio necesario para alcanzar sus sueños.

Con vuelos diferentes y competencias separadas por cientos de kilómetros, los dos brumosos partieron hacia territorio japonés con una misma ilusión: regresar a casa con nuevos motivos para que Cartago y Costa Rica celebren.