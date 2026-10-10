Niña de 8 años muere en Turrialba tras recibir una patada de un caballo en la cabeza

Una verdadera tragedia enluta a una familia de la zona indígena de Chirripó, en Turrialba, Cartago, luego de que una niña de apenas 8 años perdiera la vida tras recibir una fuerte patada de un caballo en la cabeza.

El lamentable suceso ocurrió en la comunidad de Roca Quemada, una zona de difícil acceso ubicada en territorio indígena.

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En 3 puntos Una verdadera tragedia enluta a una familia de la zona indígena de Chirripó, en Turrialba, Cartago, luego de que una niña de apenas 8 años perdiera la vida tras recibir una fuerte patada de un caballo en la cabeza. El lamentable suceso ocurrió en la comunidad de Roca Quemada, una zona de difícil acceso ubicada en territorio indígena. La tragedia deja una profunda consternación por la muerte de una niña de tan corta edad en esta comunidad indígena de Turrialba.

De acuerdo con el reporte de la Cruz Roja Costarricense, la alerta se recibió a las 4:54 p. m., luego de que se informara sobre una menor que había sufrido un grave golpe provocado por el animal.

La niña cabalgaba el animal cuando por razones que se desconocen cayó de su lomo y este lanzó la patada.

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Una unidad de soporte básico se encargó de atender la emergencia. Sin embargo, cuando los socorristas valoraron a la pequeña, confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La gravedad del impacto en la cabeza habría provocado las lesiones que terminaron con su vida, aunque corresponderá a las autoridades judiciales establecer oficialmente la causa de muerte.

El levantamiento del cuerpo se realizó aproximadamente a las 11:00 p. m., varias horas después de reportarse la emergencia.

La tragedia deja una profunda consternación por la muerte de una niña de tan corta edad en esta comunidad indígena de Turrialba.