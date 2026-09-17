¡VUELVE EL MACHILLO! Óscar Ramírez habría dado el sí para regresar al banquillo de Alajuelense

El técnico más ganador en la historia de Liga Deportiva Alajuelense estaría muy cerca de tomar nuevamente las riendas del equipo rojinegro, apenas cuatro meses después de su salida. Una fuente cercana a La Teja asegura que Óscar Ramírez ya habría dado el visto bueno para regresar

La historia entre Óscar Ramírez y Liga Deportiva Alajuelense estaría a punto de escribir un nuevo capítulo.

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Este miércoles surgió una información que sacude el entorno rojinegro: el Machillo habría dado el sí para regresar al banquillo de la Liga, según confirmó una fuente cercana a La Teja.

De concretarse, el regreso se produciría apenas cuatro meses después de que Ramírez dejó el equipo, tras el cierre del Torneo de Clausura 2026.

En 3 puntos El técnico más ganador en la historia de Liga Deportiva Alajuelense estaría muy cerca de tomar nuevamente las riendas del equipo rojinegro, apenas cuatro meses después de su salida. La historia entre Óscar Ramírez y Liga Deportiva Alajuelense estaría a punto de escribir un nuevo capítulo. Y mientras la afición manuda empieza a preguntarse si el Machillo volverá a tomar el timón, en Alajuelense todavía mantienen silencio.

La noticia aparece precisamente en un momento de cambios importantes dentro de la institución manuda, luego de la salida del técnico español Ismael Rescalvo y la decisión de recurrir a figuras identificadas con el club para asumir de manera interina.

Ramírez volvió a los banquillos en 2025 después de varios años alejado de la dirección técnica.

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Su regreso se produjo precisamente con Alajuelense, donde tomó el lugar que había dejado Alexandre Guimaraes.

El Machillo respondió rápidamente a la confianza recibida y en diciembre de 2025 consiguió uno de los títulos más esperados por la afición rojinegra: la Copa 31, además de conquistar nuevamente la Copa Centroamericana, con lo que la Liga alcanzó el tricampeonato en ese torneo regional.

Sin embargo, el Clausura 2026 terminó siendo muy diferente.

Alajuelense no logró meterse en la zona de clasificación y quedó fuera de las semifinales, situación que terminó provocando la salida de Ramírez al finalizar el campeonato.

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Un detalle que vuelve a levantar sospechas

La posibilidad del regreso toma todavía más fuerza por un movimiento reciente de la institución.

Este martes, Alajuelense confirmó el retorno del defensor Giancarlo González, uno de los futbolistas que, de acuerdo con la información que circuló en su momento, habría sido solicitado por Ramírez durante su anterior etapa.

El regreso de Pipo se produce ahora en medio de la reestructuración deportiva del club y alimenta las versiones sobre un posible nuevo proyecto encabezado por el Machillo.

La Teja contactó a la dirigencia de Alajuelense para conocer su posición sobre la eventual vuelta de Ramírez.

Sin embargo, al cierre de esta nota no había recibido respuesta a las consultas realizadas.

Por ahora, la información apunta a que Óscar Ramírez habría aceptado regresar. Falta conocer si la dirigencia rojinegra oficializará en las próximas horas el movimiento que, de confirmarse, supondría uno de los regresos más llamativos en la historia reciente de Alajuelense.

Y mientras la afición manuda empieza a preguntarse si el Machillo volverá a tomar el timón, en Alajuelense todavía mantienen silencio.