¡Vuelve el Capi! Bryan Ruiz toma las riendas de Alajuelense

La Liga apuesta por una figura histórica de la institución para tomar el banquillo tras la salida de Ismael Rescalvo. Javier Delgado y Wílmer López acompañarán a Ruiz en esta nueva etapa.

Liga Deportiva Alajuelense tomó una decisión de casa para intentar enderezar el rumbo del primer equipo: Bryan Ruiz será el nuevo director técnico interino de los rojinegros.

Publicidad

La institución confirmó este lunes que el histórico exjugador manudo asumirá el banquillo después de la salida del español Ismael Rescalvo, quien dejó el cargo junto con su asistente Juan Rescalvo y el preparador físico Robert Tejero.

Ruiz no estará solo en este desafío. El excapitán de la Selección Nacional contará con el respaldo de Javier Delgado y Wílmer López, quienes formarán parte de su cuerpo técnico.

En 3 puntos La Liga apuesta por una figura histórica de la institución para tomar el banquillo tras la salida de Ismael Rescalvo. Liga Deportiva Alajuelense tomó una decisión de casa para intentar enderezar el rumbo del primer equipo: Bryan Ruiz será el nuevo director técnico interino de los rojinegros. El Capi vuelve a la primera línea, pero esta vez con el pizarrón en la mano.

El nombramiento representa un paso importante en la carrera de Ruiz como entrenador.

El excapitán de la Selección Nacional regresó al fútbol en enero de 2026 para hacerse cargo de las divisiones menores de Alajuelense y venía trabajando con la categoría U-21.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Su trabajo con los jóvenes dio frutos pocos meses después. El 2 de junio de 2026, Alajuelense derrotó 3-1 a Sporting FC en la vuelta de la final y Ruiz celebró el título de la categoría U-21.

Su vínculo con el primer equipo tampoco es nuevo. Ruiz anteriormente formó parte del cuerpo técnico de Alexandre Guimarães y posteriormente trabajó como asistente de Óscar Ramírez, por lo que conoce de cerca el funcionamiento de la institución y la dinámica del primer equipo.

Ahora tendrá, por primera vez, la responsabilidad de conducir de manera interina al conjunto principal en un momento de mucha presión.

El cambio en el banquillo se produce después de un complicado inicio de torneo para los rojinegros.

Publicidad

Rescalvo dirigió 14 partidos oficiales, con un balance de seis victorias, tres empates y cinco derrotas.

En el campeonato nacional, Alajuelense se encuentra fuera de los primeros cuatro puestos, los que otorgan boleto a las semifinales.

Durante su gestión, la Liga sufrió derrotas ante San Carlos por 1-0, Saprissa por 2-0 en el clásico nacional y Cartaginés por 3-1, este último resultado el que terminó precipitando la salida del estratega español.

Además, empató 1-1 contra Pérez Zeledón en el campeonato nacional.

En la Copa Centroamericana, el panorama tampoco ha sido sencillo. Alajuelense igualó 2-2 contra Marathón en Honduras en el partido de ida de los cuartos de final, dejando la serie abierta para la vuelta.

Bryan Ruiz tendrá poco margen para acomodarse.

El nuevo cuerpo técnico deberá intentar recuperar terreno en el campeonato nacional y, al mismo tiempo, afrontar la definición de la serie internacional contra Marathón.

La apuesta de la dirigencia es clara: recurrir a una figura de la casa, conocedora de la institución y con experiencia reciente en la formación de jóvenes.

Para Ruiz, sin embargo, será un desafío completamente diferente.

El hombre que durante años llevó la camiseta rojinegra y que se convirtió en uno de los grandes referentes del fútbol costarricense ahora tendrá que intentar levantar a la Liga desde el banquillo.

El Capi vuelve a la primera línea, pero esta vez con el pizarrón en la mano.