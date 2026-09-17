(Video) Nogui Acosta imita el “lero lero” de Rodrigo Chaves en el Plenario

El jefe de fracción del PPSO hizo señas hacia la barra del público durante la sesión de este jueves, provocando risas entre dos legisladores oficialistas. Abril Gordienko le pidió explicar lo ocurrido.

El jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, protagonizó este jueves un episodio durante la sesión del Plenario Legislativo al realizar un gesto que fue interpretado como una imitación del polémico “lero lero” protagonizado días atrás por el ministro Rodrigo Chaves en Cartago.

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El hecho ocurrió durante la sesión de la tarde y quedó registrado en video. En las imágenes se observa a Acosta haciendo señas con las manos hacia la barra del público.

En 3 puntos El jefe de fracción del PPSO hizo señas hacia la barra del público durante la sesión de este jueves, provocando risas entre dos legisladores oficialistas. El jefe de fracción de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, protagonizó este jueves un episodio durante la sesión del Plenario Legislativo al realizar un gesto que fue interpretado como una imitación del polémico “lero lero” protagonizado… En aquella ocasión, Chaves le ofreció al ciudadano “crema de rosas” y posteriormente le cantó “lero, lero, calzón de cuero”.

Tras el gesto del legislador, la diputada oficialista Kattia Mora se volvió hacia él y comenzó a reír. El diputado Antonio Barzuna también reaccionó con risas ante la escena.

El episodio fue señalado posteriormente por la diputada del PUSC, Abril Gordienko, quien pidió a Acosta confirmar qué había ocurrido y referirse públicamente al gesto realizado durante la sesión.

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Gordienko instó al jefe de fracción oficialista a explicar el incidente y recordó que quienes ocupan cargos de representación popular deben mantener un comportamiento respetuoso acorde con la responsabilidad que desempeñan.

Acosta, sin embargo, optó por no referirse al incidente. Además, el Partido Pueblo Soberano tampoco respondió las consultas realizadas por la prensa a través del chat de WhatsApp de la fracción legislativa.

La escena ocurre apenas unos días después de otro episodio que involucró precisamente la expresión “lero lero”.

El pasado 14 de setiembre, durante un acto en la Plaza Mayor de Cartago, el ministro Rodrigo Chaves hizo muecas y se burló de un ciudadano que lo cuestionaba por las medidas de seguridad y las restricciones de acceso implementadas durante las actividades patrias.

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En aquella ocasión, Chaves le ofreció al ciudadano “crema de rosas” y posteriormente le cantó “lero, lero, calzón de cuero”.