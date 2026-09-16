Unión Europea propone prohibir redes sociales para menores de 13 años

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de medidas que también alcanzaría a chatbots de inteligencia artificial y videojuegos en línea.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años”

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La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció este miércoles una serie de propuestas para reforzar la protección de niños y adolescentes en internet, entre ellas prohibir el acceso a redes sociales a menores de 13 años y limitar las cuentas personales para quienes tengan menos de 15.

“Nada de redes sociales antes de los 13 años” y “nada de cuentas personales antes de los 15 años”, afirmó Von der Leyen durante un discurso ante el Parlamento Europeo.

En 3 puntos La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció un paquete de medidas que también alcanzaría a chatbots de inteligencia artificial y videojuegos en línea. “Nada de redes sociales antes de los 13 años” El objetivo declarado por la Comisión Europea es establecer un marco común para proteger a los menores frente a determinados riesgos del entorno digital.

La iniciativa forma parte del proyecto de ley denominado EU Kids Act, que todavía deberá ser aprobado tanto por el Parlamento Europeo como por los 27 países que integran la Unión Europea.

De acuerdo con la propuesta, los menores de entre 13 y 15 años no tendrían cuentas personales convencionales en las plataformas.

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En su lugar, dispondrían de “minicuentas” instaladas y supervisadas por sus padres, con funciones restringidas y límites en el tiempo de uso.

Para los adolescentes de entre 15 y 18 años, la propuesta contempla que las plataformas estén obligadas a utilizar un diseño seguro, con medidas destinadas a reducir los riesgos asociados al uso de estos servicios.

Las nuevas reglas también contemplarían la verificación sistemática de la edad de los nuevos usuarios.

Medidas contra funciones consideradas adictivas

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El proyecto no se limitaría a establecer edades mínimas.

Según documentos consultados por AFP, la legislación también alcanzaría a redes sociales, asistentes de inteligencia artificial, chatbots y videojuegos en línea.

Las plataformas tendrían que eliminar o modificar determinadas funciones consideradas potencialmente adictivas, entre ellas el desplazamiento ilimitado de contenidos y los sistemas de recomendaciones altamente personalizados.

Además, los operadores tendrían nuevas obligaciones para poder continuar ofreciendo sus servicios a menores dentro de la Unión Europea.

El incumplimiento de las nuevas obligaciones podría generar sanciones de hasta 6% de la facturación mundial de las empresas.

Von der Leyen presentará los detalles de la propuesta este jueves en Estrasburgo, Francia, junto con Henna Virkkunen, comisaria europea responsable del área digital.

Las medidas se inspiran en un informe elaborado por expertos en protección de la infancia, científicos y psiquiatras infantiles, presentado en julio.

El objetivo declarado por la Comisión Europea es establecer un marco común para proteger a los menores frente a determinados riesgos del entorno digital, al tiempo que se imponen nuevas responsabilidades a las plataformas y servicios tecnológicos.