¿Una incapacidad reduce el aguinaldo y las vacaciones? Esto dice la ley en Costa Rica

Una incapacidad por enfermedad común no termina el contrato laboral, pero el subsidio recibido no se considera salario y puede producir efectos en ambos derechos.

Una incapacidad médica puede tener consecuencias económicas que muchos trabajadores descubren hasta que reciben su aguinaldo o consultan cuándo les corresponden las vacaciones.

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Aunque la persona mantiene su empleo y conserva sus derechos laborales, durante una incapacidad por enfermedad común recibe un subsidio y no el salario ordinario completo.

Esa diferencia es determinante para calcular el aguinaldo y establecer cuándo se cumplen las 50 semanas necesarias para disfrutar las vacaciones.

En 3 puntos Una incapacidad por enfermedad común no termina el contrato laboral, pero el subsidio recibido no se considera salario y puede producir efectos en ambos derechos. Una incapacidad médica puede tener consecuencias económicas que muchos trabajadores descubren hasta que reciben su aguinaldo o consultan cuándo les corresponden las vacaciones. La clave está en comprender que una incapacidad no termina la relación laboral ni elimina automáticamente los derechos adquiridos.

En el sector privado, el aguinaldo se calcula sumando los salarios ordinarios y extraordinarios recibidos entre el 1.º de diciembre del año anterior y el 30 de noviembre del año en curso. El resultado se divide entre 12.

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El subsidio que entrega la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) durante una incapacidad por enfermedad común no se considera salario, pues no corresponde al pago por un trabajo realizado.

Por esa razón, el dinero girado por la Caja no se incluye normalmente en el cálculo del aguinaldo.

Esto significa que una persona que permaneció incapacitada durante varias semanas o meses podría recibir un aguinaldo inferior al que habría obtenido si hubiera trabajado durante todo el periodo.

La reducción dependerá de la duración de la incapacidad, del salario recibido durante los demás meses y de si el patrono concede algún beneficio adicional.

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Si una persona gana ₡600.000 mensuales y trabaja durante los 12 meses del periodo de cálculo, acumularía ₡7,2 millones en salarios. Su aguinaldo sería de ₡600.000.

Pero si durante uno de esos meses permanece completamente incapacitada y únicamente recibe el subsidio de la CCSS, ese dinero no se suma como salario.

En un cálculo simplificado, acumularía ₡6,6 millones en salarios y su aguinaldo sería de ₡550.000.

El cálculo real puede variar si la incapacidad abarca solo una parte del mes, si existen horas extraordinarias, comisiones, bonificaciones salariales o beneficios adicionales reconocidos por el patrono.

No. Una incapacidad no rompe el contrato de trabajo ni borra la antigüedad acumulada por la persona.

Sin embargo, eso no significa necesariamente que todos los días incapacitados cuenten como trabajo efectivo para adquirir las vacaciones.

El Código de Trabajo establece un mínimo de dos semanas de vacaciones por cada 50 semanas de labores continuas al servicio del mismo patrono.

Los criterios del Ministerio de Trabajo señalan que, cuando existen periodos de incapacidad en los que no se prestaron servicios, el trabajador debe sumar el tiempo laborado antes y después de la incapacidad hasta completar las 50 semanas.

En términos prácticos, la persona no pierde sus vacaciones, pero la fecha para disfrutarlas podría trasladarse.

Supongamos que una persona trabaja durante 30 semanas y posteriormente permanece incapacitada durante cuatro semanas.

Cuando regrese, no empezará de cero. Mantendrá las 30 semanas ya trabajadas, pero deberá completar las 20 restantes para alcanzar las 50 semanas de servicio efectivo.

Por lo tanto, las vacaciones no desaparecen, pero podrían otorgarse cuatro semanas después de la fecha originalmente prevista.

El tratamiento puede variar cuando existen reglamentos internos, convenciones colectivas o condiciones laborales más beneficiosas.

La licencia por maternidad no debe confundirse con una incapacidad ordinaria por enfermedad.

Durante esa licencia, los montos reconocidos a la trabajadora reciben un tratamiento especial y se contemplan para calcular derechos como el aguinaldo y las vacaciones.

Por eso, las reglas aplicables a una enfermedad común no pueden trasladarse automáticamente a una licencia por maternidad.

También puede haber diferencias en el sector público

Algunas instituciones públicas cuentan con leyes, reglamentos autónomos, convenciones colectivas o sistemas complementarios de subsidios.

En determinados regímenes, una incapacidad podría no afectar el aguinaldo de la misma manera que en una empresa privada.

Por eso, cada funcionario debe verificar la normativa aplicable en su institución antes de asumir que recibirá un monto menor.

Cuando una persona ha permanecido incapacitada durante el año, debe revisar el desglose de salarios entregado por su patrono y distinguir los pagos salariales de los subsidios.

Si considera que el aguinaldo fue calculado incorrectamente o que sus vacaciones fueron pospuestas sin justificación, puede solicitar una explicación a la empresa y acudir al Ministerio de Trabajo.

La clave está en comprender que una incapacidad no termina la relación laboral ni elimina automáticamente los derechos adquiridos. Sin embargo, al sustituir temporalmente el salario por un subsidio, sí puede modificar el monto del aguinaldo y trasladar la fecha en que se completan las semanas necesarias para disfrutar las vacaciones.