Tres ídolos manudos asumirán la dirección técnica de La Liga tras fiasco con Rescalvo

Bryan Ruiz, Javier Delgado y Wilmer López tomarán las riendas del primer equipo masculino de manera interina, luego de que Alajuelense decidiera ponerle punto final al proceso de Ismael Rescalvo tras una nueva derrota que encendió todavía más el malestar de la afición.

Liga Deportiva Alajuelense movió sus fichas y decidió confiar en tres figuras históricas del club para intentar enderezar el rumbo del primer equipo masculino.

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El club anunció este lunes que Bryan Ruiz asumirá de manera interina la dirección técnica, acompañado por Javier Delgado y Wilmer López, tres nombres con un fuerte vínculo con la institución rojinegra.

En 3 puntos Bryan Ruiz, Javier Delgado y Wilmer López tomarán las riendas del primer equipo masculino de manera interina. Liga Deportiva Alajuelense movió sus fichas y decidió confiar en tres figuras históricas del club para intentar enderezar el rumbo del primer equipo masculino. María Fernanda Barrantes asumirá la dirección técnica durante esta semana para afrontar los próximos compromisos de las rojinegras.

La decisión llega después de la salida de Ismael Rescalvo, cuyo proceso terminó de manera abrupta luego de una serie de resultados negativos y una relación que nunca terminó de consolidarse con la afición manuda.

Rescalvo había recibido el voto de confianza de la dirigencia pocos días atrás, pese a la derrota ante Saprissa en el clásico nacional. Sin embargo, el margen de error se agotó con una nueva caída, esta vez frente al Cartaginés, resultado que terminó por sentenciar el futuro del técnico español.

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Ahora, Ruiz, Delgado y López tendrán la responsabilidad de dirigir al equipo durante los próximos compromisos ante Marathón e Inter San Carlos, dos encuentros que llegan en un momento especialmente delicado para el conjunto rojinegro.

El plantel iniciará este lunes por la tarde, en el Centro de Alto Rendimiento, la preparación para una semana en la que Alajuelense afrontará estos dos compromisos clave.

La elección de la dirigencia no es casual. Bryan Ruiz, Javier Delgado y Wilmer López son figuras identificadas históricamente con Alajuelense y ahora tendrán la misión de devolverle estabilidad al vestuario y, sobre todo, recuperar la conexión con una afición que ha mostrado su molestia por el rendimiento del equipo.

El tridente tendrá poco tiempo para trabajar y deberá buscar resultados inmediatos mientras la dirigencia analiza quién será el encargado de asumir el proyecto de forma permanente.

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En el primer equipo femenino también habrá un cambio temporal en el banquillo.

María Fernanda Barrantes asumirá la dirección técnica durante esta semana para afrontar los próximos compromisos de las rojinegras.